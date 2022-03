«DSDS»: Es war nur ein Strohfeuer

Quotennews

Die Hoffnung stirbt bekanntlich und redensartlich zuletzt und im Fall von «Deutschland sucht den Superstar» hatten wir letzte Woche auf eine Trendwende gehofft - Fehlanzeige.

Es wäre doch so schön gewesen.hätte seine neue Zielgruppe gefunden, den Turnaround geschafft, würde Woche für Woche um nullkommasoundsoviel Zuschauer steigen und sich irgendwie zwischen 2,5 und 3 Millionen Fernsehenden eine ruhige restliche Staffel sichern. Doch nein, es wird nicht ruhig am Jury-Pult von Florian Silbereisen, Toby Gad und Ilse DeLange. Dabei sah es vielversprechend aus: Letzte Woche holte das Format 1,91 Millionen Zuschauer, etwa 0,12 Millionen mehr als in der Woche davor. Der Marktanteil stieg auf 7,1 Prozent und mit den erreichten 0,65 Millionen Zielgruppen-Zuschauern im Alter von 14 bis 49 Jahren war man in Köln sogar zweistellig beim entsprechenden Marktanteil (10,7 Prozent). Quoten-Kenner wussten natürlich, woher der kurzzeitige Aufschwung kommen könnte, die Hoffnung war dennoch da.Bevor es aber um das Warum gehen soll, die Zahlen von gestern. Ernüchternd ist «DSDS» zurück auf dem NIveau der vorletzten Woche, beziehungsweise liegt der gestrige Abend mit 1,73 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 6,2 Prozent sogar darunter. Ebenfalls rutschte die Zielgruppe wieder in Richtung der Bedeutungslosigkeit und mit 0,62 Millionen Fernsehenden konnten noch 9,3 Prozent Marktanteil erreicht werden. Allesamt keine katastrophalen Werte, so viel soll gesagt sein, doch der Trend ist wieder ein negativer und für «Deutschland sucht den Superstar» wird es nicht ruhiger. Warum war also die letzte Woche etwas besser und somit in die Irre führend? Eigentlich lag die Erklärung auf der Hand, denn die Primetime verschob sich, RTL sendete um 20:15 Uhr «RTL Aktuell Spezial: Krieg in der Ukraine» und mit einem News-Spezial kann eigentlich von einer großen Zuschauerschaft ausgegangen werden und davon verweilen schlichtweg einige beim Programm danach.Doch dem war nicht so. «RTL Aktuell» schauten letzte Woche lediglich 1,74 Millionen Zuschauer, sprich «DSDS» steigerte das Interesse ab 20:30 Uhr ein wenig. Welche Zuschauer also letzten Samstag erreicht wurden und diesen nicht, das muss RTL rausfinden. Auch für den Erfolg von. Die Comeback-Show verschwindet nämlich langsam aber sicher ebenfalls in Mittelmaß-Sumpf. Gestern schauten noch 1,06 Millionen Zuschauer zu, der Marktanteil von 6,0 Prozent ist kein guter und auch die 0,35 Millionen aus der Zielgruppe sorgten nur für 7,7 Prozent am entsprechenden Markt. Hier lag das Interesse am 05. März bei noch 1,26 Millionen Zuschauern, die einen Marktanteil von 7,3 einbringen konnten, während 0,37 Millionen junge Zuschauer für 8,6 Prozent sorgten.