«Helen Dorn» ist zurück - «Der Überfall» geht unter

Quotennews

Nach zwei verhältnismäßig schwachen Auftritten von «Helen Dorn» ist der ZDF-Krimi zurück in der Quoten-Spur.

Es ist schon fast vermessen, wenn hier bei 3,05 und 5,25 Millionen Zuschauern von einem schwächeren Auftritt gesprochen wird. Doch in der Realität der ZDF-Krimi-Reihen sind 5,25 Millionen Zuschauer, die «Helen Dorn - Die letzte Rettung» am 04. September 2021 holte, grade so in Ordnung und die 3,05 Millionen Zuschauer, die [[Helen Dorn - Schatten der Vergangenheit am 19. Juni 2021 holte, sind bereits grenzwertig. Auf der anderen Seite fiel die Krimi-Reihe im ZDF seit 2014 nur bei einer einzigen Ausgabe, im Jahr 2018, unter einen zweistelligen Marktanteil, schlecht war es also zu keiner Zeit. Was aber war gestern zu erwarten? Mit Blick auf die letzten Jahre zeigen sich nicht nur weniger gute Ergebnisse, gerade die jeweils erste Folge in einem Jahr räumte zumeist stark ab. 2021 schauten im März 7,98 Millionen die erste Episode des Jahres, 2019 waren es 6,17 Millionen und 2017 waren es 6,71 Millionen.Also wo landeteam gestrigen Samstagabend? Mit 6,55 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 22,4 Prozent konnte sich in Mainz über sicherlich einen guten Start gefreut werden. Die Zahlen der jüngeren Zuschauer interessieren zwar nur bedingt in diesem Fall, doch mit den erreichten 0,54 Millionen jüngeren Fernsehenden und dem damit verbundenen Marktanteil von 7,9 Prozent, braucht sich das Zweite keinesfalls verstecken. Apropos verstecken, was machte die Konkurrenz gestern?Hier ergab sich vor allem das Erste mit. Die Spiel-Show war nah dran am Krimi, erreichte aber "nur" 5,42 Millionen Zuschauern, über jedoch einen deutlich längeren Zeitraum. Bis etwa 23:30 Uhr wurden beim Ersten außerdem noch 0,91 Millionen jüngere Zuschauer gemessen, die für einen Marktanteil von 14,1 Prozent sorgten. Insgesamt reichte es zu starken 20,5 Prozent. Die Zeit ist hier durchaus ein entscheidender Faktor, denn nach «Helen Dorn» sahen die Zahlen beim ZDF nicht mehr allzu rosig aus. Zwar konnte damit 4,06 Millionen Zuschauern noch den Großteil aus der Primetime halten, danach war jedoch Talfahrt angesagt. Der vierte Teil der neuen Reihe holte ab 22:15 Uhr nur noch 1,8 Millionen Zuschauer, während der Marktanteil auf schwache 7,5 Prozent fiel. Jüngere Zuschauer konnte das «heute journal» noch 0,53 Millionen halten, bei «Der Überfall» brachen alle bis auf 0,22 Millionen weg. Der entsprechende Marktanteil lag damit am Ende bei 3,7 Prozent.