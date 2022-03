William Hurt ist tot

Köpfe

Der Oscar-prämierte Schauspieler ist im Alter von 71 Jahren verstorben.

Der Schauspieler William Hurt ist im Alter von 71 Jahren verstorben. Seinen größten Erfolg feierte er in dem Film «Der Kuss der Spinnenfrau» aus dem Jahre 1985, für den er als ‚Bester Hauptdarsteller‘ einen Oscar erhielt. Sein Freund Gerry Byrne bestätigte den Tod dem US-Dienst ‚Variety‘. Hurts Sohn Will veröffentlichte ein Statement, in dem er von einer „natürlichen Todesursache“ sprach: „Mit großer Trauer trauert die Familie Hurt um William Hurt, den geliebten Vater und Oscar-Preisträger, am 13. März 2022, eine Woche vor seinem 72. Geburtstag. Er starb friedlich im Kreise seiner Familie eines natürlichen Todes“, so das Statement. Laut dem Branchendienst ‚Deadline‘ starb Hurt an den Folgen seiner Krebserkrankung. Bei dem Schauspieler wurde 2018 Prostatakrebs im Endstadium diagnostiziert.Insgesamt war Hurt viermal für den Oscar nominiert, darunter als bester Hauptdarsteller für «Nachrichtenfieber – Broadcast News» und «Gottes vergessene Kinder», sowie eine Nominierung als Nebendarsteller für weniger als 10 Minuten Leinwandzeit in «A History of Violence». Später erhielt er Emmy-Nominierungen für «Too Big to Fail» im Jahr 2011 und «Damages» im Jahr 2009.In jüngerer Zeit wurde Hurt einer jüngeren Generation von Filmliebhabern mit seiner Darstellung des sachlichen Generals Thaddeus Ross in «Der unglaubliche Hulk» von 2008 bekannt. Später wiederholte er die Rolle in «The First Avenger: Civil War» und «Avengers: Infinity War», «Avengers: Endgame» und «Black Widow».