«Stichtag»: Joyn setzt Coming-of-Age-Serie Ende April fort

TV-News

In der zweiten «Stichtag»-Staffel werden zahlreiche neue Gesichter zu sehen sein – darunter Teven Kuhn als junge Rapperin Ayla.

Vor knapp anderthalb Jahren startete der Streamingdienst Joyn die Coming-of-Age-Serie, nun setzt das Joint Venture von ProSiebenSat.1 und Discovery die Reihe fort. Ab dem 26. April gibt es insgesamt zehn neue Folgen kostenlos beim Streamer, jede Woche werden dienstags zwei neue Folgen zum Streamen bereitgestellt. Bei Joyn Plus+ gibt es wöchentlich zwei weitere Folgen als Preview zum Abruf. Joyn verspricht, dass die neue Staffel „authentisch und unvorhersehbar“ werde.Neben dem Cast der ersten Staffel, zu dem unter anderem Melina Celine gehört, erweitern zahlreiche neue Gesichter die Gruppe. Allen voran Teven Kuhn als junge Rapperin Ayla. Daneben sind auch Content Creator Shpetim Shala und Musiker Milonair in den Hauptrollen zu sehen. Für Abwechslung sorgen außerdem Rapper Haftbefehl sowie Musiker und Tänzer Sinan Saibou als neue Nebenrollen. «Stichtag» ist eine Produktion der smac media. Als Produzenten zeichnen Felix Parson und Ito Herrmann verantwortlich. Regie führen Christof Pilsl und Jonas Brand, die auch die Drehbücher geschrieben haben.Die Handlung der zweiten Staffel: Die Schule ist vorbei, die Unschuld verloren und Aleks, Emi und der Rest der Clique damit geradewegs im Erwachsenenleben angekommen. Denken sie zumindest. Noch ahnt die Teenie-Clique nicht, welche Herausforderungen noch auf sie zukommen werden. So kommt es, dass Ayla die Beziehung von Aleks und Emi in Gefahr bringt und gemeinsam mit ihren Freunden sogar den Maybach von Rapper Haftbefehl zerstört. Ein kostspieliges Unterfangen, das die Zukunft der Teens aufs Spiel setzt: Schließlich tickt die Uhr, da Garagenbesitzer Ali sein Geld für die Reparatur haben will. Für die Clique beginnt ein rasanter Kampf um Zeit und Geld.