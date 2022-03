«Transatlantic»: «Unorthodox»-Schöpferin produziert wieder für Netflix

TV-News

Die Serie «Transatlantic» ist inspiriert von Julie Orringers Roman „The Flight Portfolio“ und stellt das erste Projekt unter Anna Wingers kreativer Partnerschaft mit dem Streamingdienst dar.

Im vergangenen Spätsommer hat sich Netflix die Dienste von Anna Winger und deren Produktionsfirma Airlift Productions gesichert, die für den Streamingdienst die Erfolgsserie «Unorthodox» produziert hatte. Nun dreht Winger erneut für den Streamer: In Marseille ist die erste Klappe für die Seriegefallen, die von Winger und Camille McCurry von Airlift Productions produziert wird. Es ist das erste Projekt der kreativen Partnerschaft zwischen den beiden Parteien. Winger fungiert dabei auch als Showrunnerin, gemeinsam mit Daniel Hendler hat sie die Serie kreiert, die von Julie Orringers Roman „The Flight Portfolio“ inspiriert ist.Stéphanie Chuat und Véronique Reymond führen Regie. Der Cast ist international besetzt und umfasst Gillian Jacobs, Lucas Englander, Cory Michael Smith, Gregory Montel, Ralph Amoussou, Deleila Piasko, Amit Rahav und Corey Stoll. Die Serie soll englische, deutsche und französische Sprache beinhalten, wie der Streamer mitteilt. Als Erscheinungsdatum ist das kommende Jahr ins Auge gefasst, einen genaueren Termin nannte Netflix nicht.«Transatlantic» ist inspiriert von der wahren Geschichte von Varian Fry, Mary Jayne Gold und der Hilfsorganisation “Emergency Rescue Committee” und spielt in Marseille in den Jahren 1940 und 1941. Diese internationale Gruppe von jungen Helden riskiert ihr Leben, um mehr als 2.000 Menschen, darunter viele verfolgte Künstler des NS-Regimes, die Flucht aus dem besetzten Frankreich zu ermöglichen. Zusammen lebt die Gruppe in einer Villa am Rande von Marseille, wo die drohende Gefahr um sie herum zu unerwarteten Allianzen und intensiven Liebschaften führt.