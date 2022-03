Homegrown Pictures arbeitet mit WarnerMedia

Wirtschaft

«Dear White People»-Macherin Stephanie Allain bindet sich an das Unternehmen.

Warner Bros. Television Group und HBO haben einen neuen Exklusivvertrag mit der Produzentin Stephanie Allain («Dear White People») und ihrem Studio Homegrown Pictures geschlossen. Allain hatte bereits einen First-Look-Pakt mit dem Studio, den sie im Februar 2020 besiegelte; dieser Vertrag erweitert diese Beziehung und beinhaltet eine Partnerschaft mit HBO.Im Rahmen der mehrjährigen Vereinbarung werden Allain und ihr Homegrown Pictures-Team (zu dem auch die Entwicklungsleiterin Gabrielle Ebron gehört) eigene Drehbücher für HBO und HBO Max sowie für andere Streaming-Dienste, Kabel- und Fernsehsender entwickeln. Warner Bros. Television wird diese Projekte produzieren.Zu Allains Verdiensten gehört die Produktion der Oscar-Verleihung 2020 an der Seite von Lynette Howell Taylor. Allain wurde für einen Emmy Award in der Kategorie herausragendes Varieté-Special (live) nominiert. Außerdem schrieb sie als erste afroamerikanische Frau in der Geschichte der Academy Awards Geschichte."Ich bin begeistert von den Projekten, die wir in den letzten zwei Jahren bei WBTV auf die Beine gestellt haben", sagte Allain in einem Statement. "HBO, HBOMax und WBTV haben meine Vision für Homegrown Pictures wirklich verstanden, und Gabi und ich sind dankbar für ihre Unterstützung. Wir freuen uns darauf, kulturspezifische Shows zu produzieren, die ein breites Publikum ansprechen werden."