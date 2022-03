Und jährlich zaubert Harry Potter

Quotennews

Es ist wieder diese Jahreszeit, in der Sat.1 auf seinen seit vielen Jahren gängigen Programmfüller Harry Potter zurückgreift. Am Montag konnte «Harry Potter und der Stein der Weisen» nicht wie gewohnt überzeugen.

Seit 2015 bedient sich die ProSiebenSat.1-Gruppe regelmäßig der-Filmreihe, in den Jahren 2019, 2020 und 2021 schafften es die acht Teile gar jeweils zweimal vollständig die Primetime zu bespielen. Und auch im Frühjahr 2022 muss der junge Zauberer wieder als Programmfüller herhalten, denn der Start von Birgit Schrowanges Doku-Serie «Birgits starke Frauen» musste verschoben werden (Quotenmeter berichtete). Am Montag fing die Saga daher mitvon Neuem an.Daniel Radcliffes erstes Schuljahr am Zauberinternat Hogwarts wollten sich 1,05 Millionen Zuschauer ab drei Jahren nicht entgehen lassen. 0,47 Millionen davon stammten aus der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Der Bällchensender belegte damit ausbaufähige 4,2 Prozent des Gesamtmarktes, bei den Umworbenen Standen solide 7,7 Prozent Marktanteil zu Buche. Zum Vergleich: Am 21. März 2021 sorgten 1,31 Millionen Zuschauer für Quoten von 4,4 und 7,9 Prozent. Am 7. Oktober sahen den «Stein der Weisen» 1,46 Millionen, im Herbst wurden Marktanteile von 6,3 Prozent bei allen und 13,1 Prozent bei den jüngeren Zuschauern ausgewiesen.Deutlich besser lief es wie üblich am Morgen: Das, das seit vergangenem Oktober auch am Sonntag gesendet wird, sich dort aber zuletzt unter dem Senderschnitt bewegte, verfolgten am Montagmorgen 0,51 Millionen Zuschauer. Zwischen 5:30 Uhr und 10:00 Uhr folgten 0,16 Millionen Umworbene dem Live-Programm. Die Marktanteile lagen bei grandiosen 12,4 und 15,0 Prozent.Weiterhin nicht gut schlägt sich derweil der Sat.1-Vorabend der mit zweiundbesetzt ist. Die Doku-Soap markierte Reichweiten von 0,99 und 1,06 Millionen, die Marktanteile lagen bei annehmbaren 5,5 und 5,0 Prozent bei allen sowie mageren 5,4 und 5,2 Prozent bei den Jüngeren. Das von Amiaz Habtu moderierte «Hit Quiz» generierte mit 0,73 Millionen Zuschauern Einschaltquoten von schwachen 2,8 und 4,4 Prozent.