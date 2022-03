NBC beendet «New Amsterdam» nach Staffel fünf

US-Fernsehen

Derzeit ist die vierte Staffel der Krankenhausserie zu sehen. Die fünfte Staffel wird lediglich 13 Folgen umfassen.

Übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge wird das Network NBC die Krankenhaus-Serienach der fünften Staffel beenden. Aktuell strahlt der Pfauensender die vierte Staffel aus, die insgesamt 22 Folgen umfasst. Zudem wird berichtet, dass die finale Season auf 13 Folgen gekürzt werde. Tatsächlich ist Auftrag über fünf Runden nichts Neues, bereits im Januar 2020 als gerade die zweite Staffel gesendet wurde, hatten Universal Television, Pico Creek Productions und Mount Moriah den Auftrag für drei weitere Runden erhalten.«New Amsterdam» wurde von David Schulner kreiert, Peter Horton fungiert als Executive Producer. „Die Geschichte von Max Goodwin und sein nie enden wollendes Engagement für die Patienten in New Amsterdam war inspirierend“, sagt Lisa Katz, Präsidentin für Scripted Programming bei NBC. „Wir sind David Schulner, Peter Horton und unserem Cast und unserer Crew so dankbar für ihren unglaublichen Einsatz, ihr Talent und ihre Zusammenarbeit.“Universal-TV-Präsidentin Erin Underhill fügt hinzu: „Als ich zum ersten Mal das Pilotskript für «New Amsterdam» las, wusste ich, dass wir einen Gewinner hatten. Wir bejubelten Max‘ Bruch des Status quo und applaudierten, als er seinen Patienten die einfache, aber tiefgründige Frage stellte: ‚Wie kann ich helfen?‘ In den letzten vier Staffeln haben David, Peter und unsere unglaubliche Besetzung sich mit wichtigen und zum Nachdenken anregenden Geschichten befasst, die das menschliche Dasein berührt haben, uns aber auch zum Lachen gebracht und Hoffnung gemacht haben. Wir sind so stolz auf diese Serie und sind allen zu Dank verpflichtet, die daran beteiligt waren, «New Amsterdam» zum Leben zu erwecken. Bravo!“