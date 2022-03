Primetime-Check

Wie schnitt «Mord mit Aussicht» ab? Punktete ProSieben mit «Lucky Stars»?

20.15 Uhr war-Zeit: 5,67 Millionen Zuschauer waren dabei, der Marktanteil belief sich auf 19,0 Prozent. 1,15 Millionen 14- bis 49-Jährige schalteten ein, der Marktanteil wurde mit 17,3 Prozent bemessen. Das Erste setzte am Dienstagabend aufund, die Sendungen verzeichneten 5,90 und 4,58 Millionen Zuschauer und sicherten sich 20,3 und 17,1 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum wurden 9,8 und 7,8 Prozent ausgewiesen. Mitundkam man auf 2,73 sowie 2,33 Millionen, die Marktanteile lagen bei 11,9 und 13,2 Prozent. 5,6 und 9,2 Prozent Marktanteil ermittelte man bei den jungen Zuschauern.undbrachten dem ZDF 3,00 und 3,45 Millionen Zuschauer, beim Gesamtpublikum sah das Bild mit 10,3 und 12,7 Prozent mau aus. Beim jungen Publikum schnitt man mit 7,3 und 12,0 Prozent ganz ordentlich ab. Mit demsicherte man sich 4,22 Millionen Zuschauer, die Marktanteile lagen bei 18,1 Prozent bei allen sowie 16,8 Prozent bei den jungen Leuten.strahlte ProSieben ab 20.30 Uhr aus, die Show mit Christian Düren verzeichnete 0,62 Millionen Zuschauer und verbuchte 5,3 Prozent in der Zielgruppe. Das Nachrichten-Special um 20.15 Uhr sahen 0,57 Millionen Zuschauer, sodass man auf 4,8 Prozent in der Zielgruppe kam. Dieselbe Sendung holte bei Sat.1 1,09 Millionen Zuschauer, sodass der Marktanteil bei 5,8 Prozent in der Zielgruppe lag. Mitblieben 1,17 Millionen Zuschauer dran, in der Zielgruppe sicherte man sich 5,8 Prozent.RTL startete mit einem Nachrichten-Special, das auf 2,19 Millionen Zuschauer kam.erreichte um 20.15 Uhr 12,0 Prozent. Danach kamauf 1,26 Millionen Zuschauer und sicherte sich 7,7 Prozent bei den jungen Leuten. Bei VOX kamen zwei Ausgaben vonauf 1,19 und 0,72 Millionen, in der Zielgruppe standen sehr gute 8,7 und 7,9 Prozent auf dem Schirm.brachte RTLZWEI 0,73 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe wurden 4,4 Prozent ermittelt. Eine weitere Ausstrahlung vonbrachte Kabel Eins 0,78 Millionen Zuschauer und 7,6 Prozent.