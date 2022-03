Dirk Borchardt: Das wollte ich gerne spielen

Interview

Der Schauspieler war bereits zu Beginn richtig von sein Alter Ego Juri Hoffmann begeistert. Quotenmeter sprach mit dem Schauspieler über «Nächste Ausfahrt Glück».

Einige: «Der Fall Jakob von Metzler» hat die Wahrnehmung der Ermordung dieses Jungen in der Welt verändert. Und den Täter „Gäfgen“ ins richtige Licht gesetzt. Der «Polizeiruf - Klick gemacht» hat den Afghanistan-Krieg auch so genannt. Das Wort Krieg wurde lange vermieden. Und für mich war das ein heftiger Dreh. Beide Regie Stephan Wagner. «Wege in die Nacht» von Andreas Kleinert hat in Cannes die Quinzaine des Realisateurs eröffnet. Ich bin natürlich hingefahren.Der Kurzfilm «Pein» von Ulrike Vahl hat meinen Blick auf das Sterben verändert. Ich könnte noch zehn andere Filme nennen, die mein Leben und auch meine Arbeit verändert haben. Ich hatte großes Glück so viel unterschiedliche Charaktere und Genre bespielen zu dürfen.Ja natürlich. Das ist toll. Die Praxis war auch lange meine Filmfamilie. Ich pausiere gerade :-)Ja, war ich. Juri ist besonders entspannt und frei und auch ein bisschen anarchistisch veranlagt. Das hat bei mir sofort klick gemacht. Das wollte ich gerne spielen.Die beiden ersten Teile kann man noch in der ZDF .Mediathek ansehen :-)Inhaltliche Kurzfassung: Nach 30 Jahren treffen sich zwei Menschen wieder, die füreinander die große Liebe waren. Und alle Gefühle sind sofort wieder da, was zu Verwicklungen führt und vieles durcheinander bringt.Viel deutsch-deutsche Geschichte. Verrat, Verzeihung, Liebe und Freundschaft, Erinnerungen, gute und weniger gute.Natürlich. In einem Stück von einem meiner Lieblingsautor Tennesie Williams habe ich noch nicht auf der Bühne gestanden. Würde ich aber gern.Das ist ein paar Jahre her und Vergangenheit. Die Stuntfirma macht ein Freund von mir weiter, aber ich bin nicht mehr dabei. Training mache ich eigentlich immer. Aber im Moment oft allein für mich, coronabedingt. Sonst gerät man ja aus der Form und wird schlapp :-) Außerdem habe ich zu viel Spaß an Bewegung und kann gar nicht anders.