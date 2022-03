«Sarah Kohr» kann Abwärtstrend stoppen

Quotennews

Insgesamt verfolgten 6,50 Millionen Zuschauer den siebten Krimi der ZDF-Reihe.

Nichts Neues ist, dass vor allem öffentlich-rechtliche Krimi-Reihen ein Nutznießer der Corona-Pandemie waren. So überrascht es nicht, dass die ZDF-ReiheAnfang April 2020 mit dem Film „Teufelsmoor“ ihren bisherigen Höhepunkt erreichte und 8,47 Millionen Zuschauer vor das TV-Gerät lockte. Auch der Marktanteil von 24,8 Prozent ist unübertroffen. Zwar konnte das Niveau im vergangenen Jahr nicht ganz so hochgehalten werden, doch 7,66 Millionen („Schutzbefohlen“, 1. Februar) und 5,86 Millionen („Stiller Tod“, 27. September) Zuschauer konnten sich weiterhin sehen lassen.Am Montagabend stand mit „Geister der Vergangenheit“ der insgesamt siebte Film der Krimi-Reihe mit Lisa Maria Potthoff in der titelgebenden Hauptrolle auf dem Programm. Mit 6,50 Millionen Zuschauern stoppte der Mainzer Sender den Abwärtstrend der vergangenen beiden Filme. 0,60 Millionen Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahre alt. Das Zweite Deutsche Fernsehen durfte sich über Marktanteile von starken 21,6 Prozent beim Gesamtpublikum freuen. Bei den jüngeren Sehern belegte «Sarah Kohr» ebenfalls gute 8,1 Prozent des Marktes.Im Vorlauf verfolgten um 19:00 Uhr 4,26 Millionen Interessierte die-Nachrichten. Im Anschluss blieben für dasnoch 2,97 Millionen dran. Der Marktanteil sank von 17,4 auf mittelmäßige 11,3 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen standen zunächst 10,1 Prozent, dann 7,8 Prozent zu Buche.verringerte die Reichweite ab 19:40 Uhr auf 2,88 Millionen. Das Magazin holte maue Marktanteile von 10,1 und 4,5 Prozent.