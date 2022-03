Discovery-Chef erhält massives Aktienpaket

Köpfe

Da David Zaslav bald ein größeres Unternehmen leitet, bekommt er eine deutlich bessere Vergütung.

Die Fusion von WarnerMedia und Discovery steht kurz bevor: Der CEO von Discovery, David Zaslav, der das neue Unternehmen ebenso führen wird, bekam nun Aktienoptionen im Wert von 203 Millionen US-Dollar zugeteilt, sodass seine Gesamtvergütung des Jahres 2021 auf 246,6 Millionen US-Dollar steigt.Zaslav hat in der Vergangenheit mit seinen großzügigen Vergütungspaketen Rekorde aufgestellt. Im Jahr 2018 setzte er mit 129,4 Millionen Dollar einen neuen Rekord für einen CEO eines Unternehmens. Dieser Pakt wurde, wie auch seine Vergütungsbedingungen für 2021, durch die Tatsache erheblich aufgebläht, dass Discovery den Wert der Aktienoptionen so bilanzieren muss, als könnten sie in der Gegenwart ausgezahlt werden, obwohl er sie mehrere Jahre lang behalten muss."Das Markenzeichen von Herrn Zaslavs enormer Leistung im Jahr 2021 war die Initiierung der WarnerMedia-Transaktion und seine Führung bei den Verhandlungen und der Unterzeichnung dieser historischen Transaktion sowie seine Bemühungen, die behördlichen Genehmigungen zu erhalten und andere Abschlussbedingungen zu erfüllen, so dass wir auf dem besten Weg sind, das Geschäft im zweiten Quartal 2022 abzuschließen", so der Vorstand im Jahresbericht von Discovery.