Sandra Bullock: Sie könnte Movie-Sequels drehen

Kino-News

Viele Jahre lang versprach Bullock, dass sie keine Fortsetzungen drehen möchte.

Die beliebte Schauspielerin Sarah Bullock teilte mit, dass sie ihr Verbot von Film-Fortsetzungen aufgibt. Vor fast zehn Jahren erklärte Bullock, dass sie beispielsweise keine Fortsetzung der Buddy-Cop-Komödie «The Heat» drehen möchte. Die zwei Fortsetzungen, die ihr nicht gefielen, waren «Speed 2» und «Miss Undercover 2».Auf dem SXSW Film Festival mit ihrem neuen Film «The Lost City» erklärte Bullock jedoch gegenüber „Variety“, dass sie bereit ist, ihre Position zu überdenken. "Ich hatte eine 'Keine Fortsetzung'-Regel, als ich noch nicht den Vorteil hatte, für das zu kämpfen, was ich wirklich wollte. Ich habe das Gefühl, dass ich in meinem Alter lerne, für die Dinge zu kämpfen, von denen ich denke, dass sie auf der Leinwand am besten zur Geltung kommen – und es ist mir egal, wer aus dem Meeting wütend herausgeht", teilte Bullock mit.Sie schreibt diese Entwicklung ihrer Produktionspartnerin Liza Chasin zu, die ihr bei der Produktion von «The Lost City» geholfen hat. Bullock nannte es "das Schöne an der Zusammenarbeit mit Liza. Wir sind vom Typ A. Wir kennen uns schon seit Anbeginn der Zeit. Wir nehmen beide das, was wir tun, sehr ernst. Wir wissen, dass uns normalerweise niemand Aufmerksamkeit schenkt, weil wir Frauen sind. Niemand denkt, dass [eine] Schauspielerin wirklich eine Produzentin sein wird, also ist das gut, sie schauen weg und ignorieren dich."