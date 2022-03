Madame Zheng Production: Odeon Entertainment hat einen neuen Namen

Vermischtes

Bei der neuausgerichteten Leonine-Tochter wird Tina Wagner neue Vorsitzende der Geschäftsführung. Zudem wird Nina Etspüler weitere Geschäftsführerin. Sie führen Madame Zheng an der Seite von Martin Schneider.

Das Mutterunternehmen Leonine Studios hat für seine Tochter Odeon Entertainment eine neue Ausrichtung bekannt gegeben. Demnach firmiert das Unternehmen künftig unter der Marke Madame Zheng Production. Die neue Marke stehe für ein Unternehmen, das „emotionale, wertschätzende und ebenso unterhaltsame wie relevante“ Non-Fiction-Inhalte entwickelt und produziert, heißt es in einer Mitteilung. Durch die Neuausrichtung solle die Gleichstellung und Diversität sowohl vor als auch hinter der Kamera in den Fokus gerückt werden.Personell stellt sich Madame Zheng wie folgt auf: Neu in die Geschäftsführung treten Tina Wagner, bisher Produzentin und Executive Producerin bei RedSeven Entertainment, und Nina Etspüler, Co-Head of Entertainment bei Leonine Studios, ein, und führen das Unternehmen unter Vorsitz von Tina Wagner zukünftig zusammen mit Martin Schneider, dem langjährigen Geschäftsführer der Odeon Entertainment. Wagner war für RedSeven Entertainment vor allem im Dokutainment-Bereich aktiv und hat unter anderem «Gewissensbisse - Das Fleischexperiment» (VOX), «Moms Make Porn» (sixx), «Kiss Bang Love» (ProSieben) und «5 Senses for Love» (Sat.1) sowie «Wir sind klein und ihr seid alt» (VOX) und «Hochzeit auf den ersten Blick» (Sat.1) betreut.Nina Etspüler ist Co-Head of Entertainment bei Leonine Studios sowie Geschäftsführerin von i&u TV und Madame Zheng Production. Davor war sie als Group Creative Director von Red Arrow Studios, einem Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE, für die globale Format- und Stoffentwicklung sowie Akquisitionen und internationale Markteinführungen tätig. Sie war an der Entwicklung und dem internationalen Roll-Out einiger weltweiter Format-Hits wie «Wir sind klein und ihr seid alt», «Kiss Bang Love», «Buying Blind – Das Hauskauf-Experiment» und «Look Me In The Eye» beteiligt. Bevor sie bei Florida Entertainment «Circus HalliGalli» und «Das Duell um die Welt» mit Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf produzierte, verantwortete Nina Etspüler über zehn Jahre als Executive Producer bei ProSieben und Sat.1 unter anderem Formate wie «Elton vs. Simon», «Comedystreet» und «Rent a Pocher».Fred Kogel, CEO und Co-Head of Entertainment der Leonine Studios, sagt: „Schon seit Nina Etspülers Start im Januar 2021 verfolgen wir gemeinsam das Ziel, eine Produktionsmarke zu etablieren, die vor und hinter der Kamera für Gleichstellung und Diversität eintritt, um dieses für Leonine Studios wesentliche Thema seiner Unternehmenskultur fest im Produzentenmarkt zu verankern. Gerade im Entertainment-Bereich gibt es großen Nachholbedarf, deshalb wollen wir Gleichstellung und Diversität bewusst fördern. Ich freue mich sehr, dass wir unser Vorhaben nun mit so einer profilierten und talentierten Kollegin wie Tina Wagner in die Tat umsetzen können. Madame Zheng Production ergänzt sich perfekt mit unseren bestehenden Entertainment-Marken i&u TV und SEO Entertainment.“Tina Wagner, Geschäftsführerin von Madame Zheng Production, fügt hinzu: „Wir wollen Fernsehen produzieren, das alle Menschen begeistert und legen uns nicht auf Genres oder bestimmte Zielgruppen fest. Unser Hauptaugenmerk liegt darauf, unterhaltsame, wertschätzende und glamouröse Formate zu entwickeln, die optisch innovativ, wiedererkennbar und unique sind. Der neue Unternehmensname spiegelt unseren Markenkern wider. Madame Zheng, der Name einer legendären Piratin, symbolisiert für uns eine starke unkonventionelle Frau, die mit dem, was sie tut sehr erfolgreich ist. Und so treten wir jetzt auch an - bereit, die Fernsehlandschaft zu erobern. Ich freue mich sehr, mit Nina Etspüler, Martin Schneider und unserem tollen, professionellen Team als Teil von Leonine Studios zu dieser Reise aufzubrechen."Nina Etspüler, Co-Head of Entertainment bei Leonine Studios und Geschäftsführerin von Madame Zheng Production ergänzt: „Gleichstellung und Diversität sind Teil unserer zentralen Werte, an denen wir die Unternehmensstrategie von Leonine Studios ausrichten. Ich freue mich sehr, dass sie nun mit Madame Zheng noch sichtbarer und erlebbar werden. Tina Wagner hat bereits viele herausragende, innovative und erfolgreiche Produktionen verantwortet. Nun wollen wir als Madame Zheng Production gemeinsam Fernsehen machen, über das man spricht.“ Martin Schneider, Geschäftsführer von Madame Zheng Production: „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Tina Wagner und Nina Etspüler und dem gesamten Team unter der Flagge von Madame Zheng."