Primetime-Check

Ukraine-Krieg und «Wer wird Millionär?»: Wie viele Menschen schalteten RTL am Montagabend ein? Sicherte «Sarah Kohr» den Abendsieg für das ZDF?

Klarer Tagessieger – noch vor der «Tagesschau» – wurde. Der Krimi bescherte dem ZDF eine Reichweite von 6,50 Millionen Zuschauer, darunter 0,60 Millionen 14- bis 49-Jährige. Die Marktanteile bewegten sich bei starken 21,6 und 8,1 Prozent.undverfolgten danach noch 5,09 und 1,87 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Die Marktanteile sanken auf weiterhin gute0 19,4 Prozent und unterdurchschnittliche 11,3 Prozent. Bei den jüngeren Seher standen 12,0 und solide 6,2 Prozent auf der Uhr. Das Erste setzte aufundund erreichte 2,61 und 2,45 Millionen Zuschauer. Mit Marktanteile von 8,6 und 8,7 Prozent landete man unterhalb des Senderschnitts. Bei den 14- bis 49-Jährigen bewegte man sich mit 0,58 und 0,44 Millionen und 7,8 und 6,3 Prozent im grünen Bereich. Die-Sendung sahen um 22:15 Uhr 2,72 Millionen, es wurden Marktanteile von 13,4 und 11,7 Prozent ausgewiesen.Bei RTL startete zunächst eindie Primetime. Zu Beginn sahen 3,34 Millionen zu, 1,14 Millionen davon stammte aus der klassischen Zielgruppe. Die Quoten beliefen sich auf 10,9 Prozent bei allen und 15,3 Prozent bei den Umworbenen.steigerte die Reichweite auf 3,77 Millionen, verlor in der Zielgruppe aber 150.000 Zuschauer. Die Quizshow verzeichnete gute Werte von 13,3 und 14,2 Prozent. VOX ging mitundins Quotenrennen. Die beiden Datingshows verfolgten 1,10 und 0,39 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe markierte der Sender mit der roten Kugel erst solide 6,8 und dann magere 4,2 Prozent. RTLZWEI durfte aufgrund der-Doppelfolge jubeln, denn die beiden Geschichten wollten sich 1,10 und 1,09 Millionen Zuschauer nicht entgehen lassen. In der Zielgruppe lief es mit Marktanteile von 9,1 und 9,6 Prozent besonders stark.Sat.1 und Kabel Eins setzten jeweils auf Spielfilme, der Bällchensender kam mitauf ein 1,05-millionenköpfiges Publikum und Marktanteile von mäßigen 4,2 und soliden 7,7 Prozent. Der Schwestersender strahlteaus und belegte mit 0,74 Millionen Zuschauern 2,9 Prozent des Gesamtmarktes. In der Zielgruppe markierte man 0,33 Millionen Seher und 5,3 Prozent Marktanteil. Wir bleiben in Unterföhring, wechseln aber zu ProSieben. Dort gab es einmal mehr die Sitcom-Palette zu sehen.undsahen aber nur 0,78 und 0,64 Millionen Zuschauer, darunter 0,49 und 0,47 aus der Zielgruppe. Die Marktanteile lagen bei schwachen 6,5 und 6,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Auch beiblieb das Niveau unterdurchschnittlich. Die Doppelfolge sahen 0,48 und 0,45 Millionen Zeichentrick-Fans, bei den Umworbenen erreichte die roten Sieben nur 5,2 und 5,3 Prozent Marktanteil.holte im Anschluss nur noch eine Reichweite von 0,34 Millionen, die Quote fiel auf miese 4,8 Prozent.