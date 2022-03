Apple bestellt ein spanischsprachiges Drama

US-Fernsehen

Die Serie basiert auf dem Dokumentarfilm «Midnight Family».

Auch der Streamingdienst Apple möchte spanischsprachige Inhalte produzieren. Aus diesem Grund hat man den Dokumentarfilm «Midnight Family» adaptiert, der in ein fiktionales Drama umgewandelt werden soll.folgt Marigaby Tamayo (Renata Vaca), einer ehrgeizigen und begabten Medizinstudentin, die tagsüber damit verbringt, im privaten Krankenwagen ihrer Familie Leben in einem weitläufigen, kontrastreichen und faszinierenden Mexiko-Stadt zu retten.Zusammen mit ihrem Vater Ramón (Joaquín Cosío) und ihren Geschwistern Marcus (Diego Calva) und Julito (Sergio Bautista) hilft Marigaby einer Millionenbevölkerung, indem sie extreme medizinische Notfälle behandelt, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Die Serie kann auch Yalitza Aparicio, Itzan Escamilla, José María de Tavira, Óscar Jaenada, Dolores Heredia und Mariana Gómez vorweisen. Apple hat der Serie einen Auftrag über zehn Episoden erteilt. Sie wird derzeit in Mexiko-Stadt produziert.Die Serie wurde von Gibrán Portela und Julio Rojas für das Fernsehen entwickelt, wobei Portela als Autor fungiert. Natalia Beristáin ist Showrunnerin, ausführende Produzentin und Regisseurin. Beristáin führte zuvor bei zwei Episoden der Apple-Fremantle-Serie «The Mosquito Coast» Regie. Pablo Larraín und Juan de Dios Larraín sind über Fabula ausführende Produzenten. Angela Poblete und Mariane Hartard sind ebenfalls ausführende Produzenten, und Peter Blake fungiert als beratender Produzent. «Midnight Family» wird von Apple, Fremantle und Fabula produziert.