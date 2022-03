Nächster Corona-Ausfall bei «Lets Dance»

TV-News

Am Freitag wird Kathrin Menzinger nicht mit René Casselly tanzen können. Ein Ersatz steht aber bereits fest. Bei anderen Corona-Erkrankten ist derweil eine Rückkehr in Sicht.

Es wäre keine neue Woche ohne ein Corona-Update rund um die derzeit erfolgreichste RTL-Show. In der Vorwoche war die Livesendung derart von der Pandemie betroffen, dass gleich drei Tanzpaare fehlten und deshalb niemand die Show verlassen musste. Am kommenden Freitag, 18. März, ist aber Besserung in Sicht, denn, Caroline Bosbach, Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg und Timur Ülker haben ihre Corona-Erkrankung überwunden und können ab 20:30 Uhr wieder das Tanzbein schwingen.Die beiden Frauen, haben derweil schon wieder das Training mit ihren Tanzprofis Valentin Lusin und Andrzej Cibis aufgenommen. Ülker, der mit der ebenfalls infizierten und wieder genesenen Malika Dzumaev tanzt, konnte sich aber erst am heutigen Mittwoch freitesten. „1,5 Tage Training und dann die Show – wird eine Herausforderung. Aber wenn es einfach wäre, wär's doch langweilig, oder?“, schrieb er daher auf Instagram.Schlechte Nachrichten gibt es derweil von einem Favoriten-Paar: René Casselly hatte gemeinsam mit Kathrin Menzinger in der vergangenen Woche die meisten Punkte erhalten, die beiden durften sich daher über einen Bonuspunkt freuen, den Casselly in dieser Woche gut gebrauchen kann, denn Menzinger wurde positiv auf das Corono-Virus getestet, weswegen sie nicht an der vierten Live-Show teilnehmen kann. Für Ersatz hat die Seapoint-Produktion aber bereits gesorgt. Der «Ninja Warrior Germany»-Teilnehmer wird mit Regina Luca tanzen. Luca feierte genau wie Menzinger ihre Premiere in der achten Staffel im Jahr 2015. Vor drei Jahren bildete sie mit Kerstin Ott das erste gleichgeschlechtliche Paar bei «Let’s Dance». Im vergangenen Jahr war sie nicht teil des Profi-Ensembles.