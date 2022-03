«7 Tage, 7 Köpfe» folgt künftig auf «Let's Dance»

TV-News

Im Gegenzug wandert «Temptation Island» auf den Samstag, wird dort aber weiterhin nur nach Mitternacht zu sehen sein. Auch «7 Tage, 7 Köpfe» muss sich auf spätere Anfangszeiten einstellen.

Nach einem vielversprechenden Auftakt im Dschungelcamp-Umfeld vor 3,21 Millionen Zuschauern und Marktanteilen von 15,3 Prozent bei allen und 17,5 Prozent in der klassischen Zielgruppe waren die Erwartungen an das-Revival sicherlich höher als das, was die von Guido Cantz moderierte Sendung zuletzt am Samstagabend zu Stande brachte. Ab 23:00 Uhr fielen die ohnehin durch «Deutschland sucht den Superstar» eher mageren Marktanteile auf zuletzt gar nur 7,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Zu wenig für die RTL-Verantwortlichen, um einfach nur weiter zuzuschauen. Folglich hat man nun eine Programmänderung angekündigt. «7 Tage, 7 Köpfe» wird fortan nicht mehr am Samstagabend um 23:00 Uhr auf Sendung gehen, sondern wechselt auf den Freitagabend, wo derzeit die Live-Showregelmäßig ein Millionenpublikum unterhält und Zielgruppewerte jenseits der 20 Prozent einfährt.Der Sendeplatzwechsel bedeutet für Cantz und seine Comedy-Kollegen, zu denen am Freitag der langjährige Moderator des Formats Jochen Busse zählen wird, aber auch eine wesentlich spätere Startzeit. Denn nach der Tanzshow folgt weiterhin zunächst ein, sodass «7 Tage, 7 Köpfe» in den kommenden Wochen nicht vor Mitternacht an den Start gehen wird. Am kommenden Freitag, 18. März, verschiebt sich der Start durch die 20:15-Uhr-Sondersendung «RTL Aktuell Spezial: Krieg in der Ukraine» gar auf 0:35 Uhr. Das «RTL Nachtjournal» muss sich dann sogar bis 1:20 Uhr gedulden, sofern «Let’s Dance» seinen Zeitplan einhält. Zuvor war die Nachrichtensendung direkt im Anschluss an «Exclusiv» gesendet worden.Der Wechsel von «7 Tage, 7 Köpfe» auf den Freitag bedeutet unterdessen, dassauf den Samstag wechselt. Hier ändert sich allerdings nichts am späten Sendeplatz von 1:20 Uhr. Das quotenschwache Reality-Format lief zuletzt in Doppelfolgen, nun wird jeweils eine Folge ausgestrahlt. Den freigewordenen Platz am Samstagabend um 23:00 Uhr füllt RTL derweil mit Wiederholungen von, ehe im Nachgang wie gewohnt eine neue Ausgabe mit Jan Köppen ausgestrahlt wird.RTL hat zudem angekündigt auch am kommenden Samstag die gemeinsame Nachrichtenschieneab 6:00 Uhr zu senden. Das Programm zieht sich dann bis 12:00 Uhr. Am Donnerstag und Freitag beginnt die Primetime wie derzeit üblich mit einem