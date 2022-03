«This Is Us»-Star übernimmt neue Hauptrolle

US-Fernsehen

Chris Sullivan wird nach dem Ende der NBC-Serie bei einem ABC-Format mitspielen.

Derzeit läuft die sechste und letzte Staffel von «This Is Us» im amerikanischen Fernsehen. Für Chris Sullivan geht die Arbeit aber demnächst schon weiter. Wie das Fachblatt „Variety“ vermeldet, übernimmt er die Hauptrolle in dem ABC-Projekt. Der Fernsehsender hat von 20th Television bislang einen Pilotfilm bestellt.Sullivan wird in der Single-Cam-Comedy die Rolle des Jake spielen, einem geschiedenen Vater mit einer 21-jährigen Tochter. Jake hat nie gedacht, dass er noch einmal lieben würde, bis Asha auftauchte. Das Problem ist, dass Jake, ein hart arbeitender Klempner, zur Mittelschicht gehört, während Asha aus einem superreichen südasiatischen Adelsgeschlecht stammt. Jake will Asha heiraten, und während er noch Ashas Vater um seinen Segen bitten muss, ist das eigentliche Hindernis Ashas liebevolle, aber kontrollierende Mutter, die keinen Hehl daraus macht, dass Jake der falsche Mann für ihre Tochter ist.Sullivan ist nun das dritte «This Is Us»-Besetzungsmitglied, das eine Hauptrolle in einem Fernsehpilotfilm erhält, und das zweite, das eine bei ABC erhält. Milo Ventimiglia spielt die Hauptrolle in dem ABC-Dramapilotfilm «The Company You Keep», während Justin Hartley die Hauptrolle in dem CBS-Dramapilotfilm «The Never Game» übernimmt.