Hulu bestellt «Bammas»

US-Fernsehen

Opeyemi Olagbaju und Biniam Bizuneh übernehmen die Hauptrollen.

Der Streamingdienst Hulu hat einen Pilotfilm für die Comedy-Seriebestellt, die mit Opeyemi Olagbaju und Biniam Bizuneh besetzt wird. Die Serie folgt einem Paar junger äthiopischer und nigerianisch-amerikanischer bester Freunde, die in einer magisch-realistischen Version von Washington D.C. versuchen, ihren Verlierer-Ruf zu überwinden.Olagbaju und Bizuneh fungieren als ausführende Produzenten, spielen die Hauptrolle und schreiben die Drehbücher. Danny Chun («The Office», «The Simpsons»), der die beiden 2019 im Sundance Lab betreute, wird als Showrunner und ausführender Produzent fungieren. Jonathan Krisel führt Regie und ist ausführender Produzent. Ramy Youssef wird unter seinem Label Cairo Cowboy als ausführender Produzent fungieren, während Andy Campagna für das Unternehmen die Aufsicht führt. ABC Signature ist das Studio.Der Pilotfilm ist bereits das zweite Projekt, das für Youssef innerhalb weniger Wochen angekündigt wurde. Kürzlich war bekannt geworden, dass Youssef einen First-Look-Deal bei Amazon unterzeichnete, in dessen Rahmen er einen Zwei-Staffel-Auftrag für eine neue animierte Comedy-Serie erhielt. Die Serie handelt von einer muslimisch-amerikanischen Familie in den frühen 2000er Jahren.