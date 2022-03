Harlan-Coben-Thriller «Shelter» wird verfilmt

US-Fernsehen

Der Streamingdienst von Amazon bestellte das Format als Serie.

Amazon hat die Serienadaption von Harlan Cobens «Shelter» ► übernommen, wie „Variety“ berichtete. Die Serie wurde bei Amazon als Pilotfilm für 2021 bestellt. Basierend auf dem ersten Roman von Cobens Mickey-Bolitar-Trilogie spielt Jaden Michael die Rolle des Bolitar, der sein neues Leben mit einer Mutter in der Reha, einem toten Vater, einer nervigen Tante und einer neuen Schule in New Jersey mit einem Kamel als Maskottchen meistert.Als eine unheimliche alte Dame, die möglicherweise ein Geist ist, Mickey erzählt, dass sein Vater nicht tot ist, ist Mickey sicher, dass er zu allem Überfluss auch noch den Verstand verliert. In Ashley Kent, einer anderen neuen Schülerin, die ihre eigene Tragödie durchlebt hat, findet Mickey eine erdende Kraft. Doch dann wird Ashley vermisst, und während Mickey nach ihr sucht, erfährt er, dass alles, was sie ihm erzählt hat, eine Lüge war – und dass er in großer Gefahr schwebt, wenn er nicht herausfindet, was mit ihr und seinem Vater passiert ist. Mickeys Suche führt ihn in eine Welt voller Verschwörungen, Lügen und den dunkelsten Seiten der Menschheit."Es ist eine große Ehre, mit dieser aufregenden jungen Besetzung und unseren Partnern bei Prime Video und MGM zu arbeiten. Ich glaube wirklich, dass wir etwas Besonderes schaffen werden", sagte Coben. Neben Michael gehören zur Besetzung Constance Zimmer als Shira Bolitar, Adrian Greensmith als Arthur "Spoon" Spindell, Abby Corrigan als Ema Winslow und Sage Linder als Rachel Caldwell, sowie Brian Altemus als Troy.