«Der König von Palma»: RTL-Serie noch vor Free-TV-Premiere verlängert

TV-News

Seit drei Wochen ist «Der König von Palma» mit Henning Baum bei RTL+ verfügbar. Der Start sei dort „sehr stark“ verlaufen, daher gibt es bereits jetzt den Auftrag für eine zweite Staffel. Bei RTL ist die Serie im April zu sehen.

Seit knapp drei Wochen ist bei RTL+ die sechsteilige Serieabrufbar. Zuschauer, die keine Kunden des Streamingdienstes sind, müssen sich noch bis Karfreitag, 15. April gedulden bis sie Henning Baum alias Matthias „Matti“ Adler zu Gesicht bekommen, der in der Serie die Hauptrolle spielt. Doch schon jetzt gibt es gute Nachrichten: RTL hat vom Produktionsunternehmen UFA Fiction eine zweite Staffel bestellt. Laut UFA Fiction sei die Reihe bei RTL+ „sehr stark gestartet“.«Der König von Palma» spielt Anfang der 90er-Jahre als eine Goldgräberstimmung auf Deutschlands „17. Bundesland“ herrschte. Mit seiner Familie eröffnet Matti Adler ein Bierlokal an der Playa de Palma – doch um den Erfolg zu sichern, müssen die Adlers Grenzen überschreiten und geraten in einen Strudel aus Gewalt. „Matti Adler wird im Laufe der sechs Folgen seinem Ziel, einem Leben auf Mallorca, deutlich näherkommen, sich dabei jedoch Feinde machen und das aufs Spiel setzen, was ihn antreibt: Seine Familie“, erklärte Showrunner Johannes Kunkel kürzlich im Quotenmeter-Interview . Damals wollten sich Kunkel und Veronica Priefer, ebenfalls Showrunnerin, nicht über eine Verlängerung der Serie äußern. Über die Handlung der zweiten Staffel ist derzeit noch nichts bekannt.In Staffel eins spielen neben Henning Baum in weiteren Hauptrollen unter anderem Sandra Borgmann und Pia-Micaela Barucki. Mit dabei sind auch André Hennicke, Sönke Möhring. Eva Mona Rodekirchen, Martin Semmelrogge und Lucas Cordalis. Regie führt Damian John Harper nach den Drehbüchern von Kunkel, Priefer und Yves Hensel. Marvin Rössler war Producer. Seitens RTL Deutschland fungierte Nico Grein als Executive Producer, unter der Leitung von Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction RTL Deutschland.