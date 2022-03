NBC schickt «The Courtship» weg

US-Fernsehen

Die übrigen Episoden der royalen Kuppelshow werden bei USA Network laufen.

Das hatte sich NBC anders erhofft: Die neue Show, eine Mischung aus «Bachelor» und «Bridgerton», ist schon offiziell gescheitert. Die Produktion verfolgten nur 0,92 Millionen Amerikaner. Die zweite Episode floppte mit 0,59 Millionen Zusehern. Aus diesem Grund wurde die Serie mit sofortiger Wirkung zu USA Network verbannt.Bereits am Mittwochabend liefen dort die Episoden zwei und drei um 23.00 Uhr. Im Vorprogramm ist die Reality-Show «Temptation Island» zu sehen. Der Sonntagssendeplatz bespielt NBC zunächst mit Wiederholungen seiner eigenproduzierten Shows. "Wir sind immer auf der Suche nach einem neuen Ansatz für ein geliebtes Format", sagte Jenny Groom, EVP of Entertainment Unscripted Content bei NBCUniversal Television and Streaming, kürzlich dem Fachblatt ‚Variety‘. "Ähnlich wie «The Voice» den Gesangswettbewerb auf die nächste Ebene gebracht hat, hebt «The Courtship» das Erlebnis, indem es modernes Dating neu interpretiert und mit Dating in die Zeit der Renaissance gebracht hat."Die Serie wird von Anthony Dominici, Sharon Levy, Shyam Balse, DJ Nurre, Michael Heyerman für Endemol Shine North America und Susy Price für Shine TV produziert.