«Aktenzeichen XY... ungelöst» wird weiter schwächer

Quotennews

Es ist bei den Zahlen der ZDF-Kult-Show natürlich schwer von einem schwachen Ergebnis zu sprechen, doch der Trend zeigt nicht zum Positiven.

Es ist so eine Sache mit den Formaten der öffentlich-rechtlichen Sender. Natürlich, lässt sich bei über fünf Millionen Zuschauern schlecht von einem nicht guten Ergebnis sprechen, jedoch muss das im Fall vonirgendwie sein. Denn mit der dritten Show im Jahr 2022, verliert das Zweite erneut Zuschauer. Am 12. Januar ergab sich die erste Folge im neuen Jahr vor 6 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 20,3 Prozent, am 23. Februar schauten noch 5,49 Millionen Zuschauer und damit 18,9 Prozent zu, gestern waren es "nur noch" 5,32 Millionen Fernsehende. Der Unterschied zwischen Show zwei und drei ist also deutlich kleiner als der zwischen Show eins und zwei, jedoch sinkt der Marktanteil ein weiteres Mal auf 18,6 Prozent.Bei den jüngeren Zuschauern bot sich eine etwas andere Situation, denn im Januar wollten 1,12 Millionen Zuschauer weniger Zuschauer als im Februar zusehen. Zu Show zwei schalteten nämlich 1,18 Millionen jüngere Fernsehende ein, somit steigerte sich der Marktanteil von 14,8 auf 16,5 Prozent. Diesen Trend konnte «Aktenzeichen XY... ungelöst» jedoch nicht halten. Im Gegenteil, gestern schauten "nur" 1,07 Millionen der Kult-Show zu, der Marktanteil sank also wieder auf 15,3 Prozent. So richtig warm, werden die ZDF-Zuschauer also irgendwie nicht mit dem Format im neuen Jahr, wenn die Zahlen, wie gesagt, natürlich weit entfernt von schlecht sind. Spielt also die Konkurrenz aus dem Ersten eine Rolle?Teilweise. Als am 12. Januar mit 6 Millionen der beste Wert des Jahres geholt werden konnten, präsentierte sichim Ersten mit 4,96 Millionen Zuschauern nicht schlecht, jedoch auch nicht grandios. Wirklich abhängig scheinen die jeweiligen Primetimes jedoch nicht voneinander, denn am 23. Februar fiel im Erstenmit der dritten Folge und 3,75 Millionen Zuschauern im Verhältnis durch und wie erwähnt schauten im Zweiten auch nicht mehr zu. Gestern startete das Erste mitvor 6,04 Millionen Zuschauern stark, bei, einer Doku im Anschluss ab 20:30 Uhr, sank das Interesse jedoch auf 5,13 Millionen Zuschauer. Es schauten also mehr als im Februar beim Ersten zu und beim ZDF sank das Interesse weiter. Bei den zumindest ersten drei Sendungen «Aktenzeichen XY... ungelöst» lässt sich also hier kein wirklicher Zusammenhang herstellen.