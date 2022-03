«Sing meinen Song» kehrt nach Südafrika zurück

TV-News

Die neue Runde der VOX-Sendung startet Ende April.

Nach einem Jahr Corona-bedingter Südafrika-Pause kehrt die VOX-Sendungwieder auf die Südhalbkugel zurück. Bereits im vergangenen Oktober bestätigte der Kölner Sender das Teilnehmerfeld der neunten Staffel, ließ aber offen, wo das „Tauschkonzert“ stattfinden würde. Am Donnerstag gab der Sender nun Ort und Ausstrahlungstermine der neuen Runde bekannt. Die acht neuen Folgen gehen ab Dienstag, 26. April, an den Start, Johannes Oerding wird erneut als Gastgeber fungieren. In der ersten Sendung wird Clueso im Fokus stehen und bietet die eigenen Songs zum Tausch an.In den weiteren Wochen werden das Musiker-Duo "SDP" Vincent Stein und Dag-Alexis Kopplin, Songwriterin ELIF, der internationale Pop- und Soulsänger Kelvin Jones, Künstlerin LOTTE, die Frontfrau der Symphonic-Metal-Band "Nightwish" Floor Jansen und Johannes Oerding zu sehen sein. In der achten Folge stehen die Duette im Mittelpunkt.Neben der eigentlichen «Sing meinen Song»-Sendung setzt VOX zudem wieder aufim Anschluss am Dienstagabend. Laura Dahm moderiert die Doku-Reihe, in der sie backstage unterwegs ist, die Künstler unmittelbar nach ihrem Auftritt trifft, mit ihnen über den besonderen Spirit der Sendung spricht und die Zuschauer mit auf eine Zeitreise durch Privatleben und Karriere der Musiker nimmt. Außerdem startet ab heute der Vorverkauf für das Album "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert Vol. 9", das am 13. Mai erscheint. Darin sind 42 Tauschsongs und sieben Duette auf insgesamt drei CDs enthalten.