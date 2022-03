«Walking Dead»: Norman Reedus verletzt

Köpfe

Am Set der AMC-Serie kam es zu einem kleinen Unfall, bei dem Reedus verletzt wurde.

"Norman hat sich am Set eine Gehirnerschütterung zugezogen", sagte Reedus' Pressesprecher in einem Statement. "Er erholt sich gut und wird bald zur Arbeit zurückkehren. Vielen Dank an alle für ihre Besorgnis."Reedus steht derzeit für die 11. und letzte Staffel der Zombie-Horrorserie vor der Kamera. Der Vorfall ereignete sich am 11. März in Georgia, während der Dreharbeiten zu den letzten Folgen der Serie. Nach Angaben eines AMC-Sprechers wird die Gehirnerschütterung von Reedus die Fertigstellung der Serie um einige Tage verzögern. Wie genau es zu der Verletzung kam, ist unklar.Die ersten acht Episoden der letzten Staffel von «The Walking Dead» wurden am 22. August 2021 auf AMC ausgestrahlt. Die letzten 16 Episoden der erweiterten Staffel werden voraussichtlich noch in diesem Jahr ausgestrahlt. Nach der Einstellung des linearen Fernsehsenders FOX Channel sind die Episoden beim Streamingdienst Disney+ verfügbar.