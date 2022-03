Auch der rbb zeigt «Sound of Peace»-Kundgebung

TV-News

Mittlerweile stehen auch die Sendezeiten von ProSieben und Sat.1 fest, die die Friedensdemonstration am Brandenburger Tor ebenfalls übertragen.

Bereits am Mittwoch hatten die Privatsender Sat.1 und ProSieben angekündigt, das am Sonntag stattfindende Benefizkonzertzu übertragen. Nun steigt auch der öffentlich-rechtliche rbb in die Übertragung ein, das Konzert findet gewissermaßen vor der Haustüre vor dem Brandenburger Tor statt. Das rbb Fernsehen ändert dafür sein Hauptabendprogramm und zeigt die Veranstaltung ab 20:15 Uhr live. Bis 23 Uhr sind Beiträge von Natalia Klitschko, Silbermond, Oliver Kalkofe, Philipp Poisel und Gentleman geplant. Die Fernsehübertragung moderieren Sascha Hingst und Kim Fischer. Bereits ab 17:00 Uhr überträgt der Radiosender rbb 88.8 die Friedenskundgebung anlässlich des Krieges in der Ukraine.rbb-Programmdirektor Jan Schulte-Kellinghaus erklärt: „Dieser Krieg ist für die Menschen in der Ukraine schrecklich, bringt unfassbares Leid und Zerstörung. Umso wichtiger ist es, in diesen Tagen ein Zeichen zu setzen – für den Frieden in der Ukraine, für Solidarität in Europa. Es ist uns deshalb eine große Ehre, das Konzert «Sound of peace» live im rbb zu übertragen." Neben den genannten Acts treten am Sonntag, 20. März, unter anderem auch Peter Maffay, Bela B, Revolverheld, Michael Patrick Kelly, Antje Schomaker und Zoe Wees auf.Unterdessen haben Sat.1 und ProSieben ebenfalls ihre Übertragungszeiten genannt. Beide Sender starten um 15:00 Uhr mit der Ausstrahlung. Während Sat.1 bis zu den Nachrichten um 19:55 Uhr durchsendet und dann ins Primetimeprogramm abgibt, das statt «James Bond 007: Spectre» und «Logan Lucky» nunsowievorsieht, bleibt ProSieben vorerst bis 17:35 Uhr on air. Nach der «Newstime» überträgt die rote Sieben dann von 17:45 Uhr bis 22:30 Uhr. Danach strahlt der Privatsender «Sherlock Holmes» aus dem Jahre 2009 aus.Und auch im Vorlauf haben beide Sender ihr Programm angepasst. ProSieben zeigt ab 11:45 Uhr eine Wiederholung von «Joko & Klaas gegen ProSieben», während Sat.1 das Programm mit Wiederholungen von «The Voice Kids» (ab 11:20 Uhr) und «Let the music play – Das Hit Quiz» (ab 14:00 Uhr) füllt.