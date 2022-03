Quotencheck

Die zweite Staffel der CBS-Serie wurde zwischen Ende Januar und Mitte März beim Frauensender sixx ausgestrahlt.

Basierend auf dem Roman „Courtroom 302“ entwickelte Greg Spottiswood, bekannt für «Remedy» und «King», das Justizdrama «All Rise», das zwei Staffeln beim US-Broadcaster CBS überlebte. Die Hauptrolle der Warner Bros. Television- und CBS Studios-Produktion ging an Simone Missick, die zum Cast von «Luke Cage» gehörte. Aufgrund der schlechten Einschaltquoten stellte das Network die Serie ein, allerdings ließ das Oprah Winfrey Network (OWN) neue Episoden produzieren. Das zu Discovery gehörende Unternehmen strahlt die neuen Episoden ab Juni 2022 aus.Der Frauensender sixx setzte die zweite Staffel nahtlos an die erste Runde fort. Am 24. Januar 2022 lief am Montagabend um 21.10 Uhr der Auftakt. 0,17 Millionen Menschen schalteten ein und verhalfen der Fernsehstation zu 0,6 Prozent Marktanteil. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern sicherte sich die Produktion allerdings nur etwa 60.000 Menschen, sodass man sich mit ungenügenden 0,8 Prozent Marktanteil zufriedengeben musste.Sieben Tage später sah das Bild nicht besser aus. Am letzten Januar-Tag waren 0,15 und 0,16 Millionen Menschen mit von der Partie und sicherte der Fernsehstation einen Marktanteil von jeweils einem halben Prozent. Bei den Umworbenen standen 0,05 und 0,06 Millionen auf der Uhr, sodass man nur 0,7 und 0,9 Prozent Marktanteil ergattern konnte.Am 7. Februar wurden fast identische Werte verbucht, am Valentinstag ging es aufwärts. Die neuen Folgen sicherten sich 0,19 sowie 0,11 Millionen Zuschauer, die Marktanteile lagen bei 0,7 und 0,4 Prozent. In der Zielgruppe verbuchte sixx 0,09 und 0,04 Millionen Zuschauer, die Marktanteile lagen nun bei 1,4 und 0,7 Prozent. In dieser Woche ist das Verhältnis zwischen erster und zweiter Episode absolut ungewöhnlich, jedoch scheint man im Hause ProSiebenSat.1 davon nicht interessiert zu sein.Am 14. März strahlte sixx gleich drei Geschichten aus, die 0,17, 0,17 und 0,15 Millionen Zuschauer einfingen. Bei den jungen Leuten waren 0,09, 0,07 und 0,05 Millionen Zuschauer dabei. Unterm Strich verlief der Ausstrahlungstag verhältnismäßig richtig gut, denn es wurden 1,2, 0,9 und 1,0 Prozent Marktanteil bei den jungen Leuten erreicht.Obwohl die Werte nicht unbedingt gut waren, setzte sixx die Ausstrahlung nahtlos fort. Unterm Strich erreichte die zweite Staffel nur 0,16 Millionen Fernsehzuschauer, sodass für einen Marktanteil von 0,6 Prozent reichte. Bei den Umworbenen sollte man mit 0,06 Millionen Zusehern nicht glücklich sein, der Marktanteil lag bei bescheidenen 0,9 Prozent. Mit der ersten Runde sicherte man sich noch 0,21 Millionen Zuschauer und 0,7 Prozent. In der Zielgruppe standen damals 0,08 Millionen und 1,1 Prozent auf dem Papier.