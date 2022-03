Schlechter Start für neue Tahnee-Show

Quotennews

Am Programmrand vom Ersten ist Tahnee zu sehen, zur Hauptsendezeit sorgte «Der Amsterdam-Krimi» für Top-Werte.

Die aus «LOL: Last One Laughing» bekannte Tahnee Schaffarczyk startete am späten Donnerstagabend ihre neue Comedy-Show im Ersten. Ab 23.55 Uhr warzu sehen, in der die aus Heinsberg stammende Komikerin sich mit den sieben Todsünden auseinandersetzte. Nur 0,42 Millionen Zuschauer ab drei Jahren verfolgten die Ausgabe, in der die Moderation Marijke Amado zu Gast war und für weit unterdurchschnittliche 4,4 Prozent Marktanteil sorgte. Mit 0,12 Millionen jungen Menschen fuhr man maue 4,7 Prozent Marktanteil ein.Masud Akbarzadeh, Torsten Sträter, Andreas Rebers und Wolfgang Trepper waren zu Gast bei. Die Comedy-Show vom rbb sicherte sich im Vorfeld 1,62 Millionen Fernsehzuschauer, die Sendung mit Dieter Nuhr, die aus Berlin kam, verbuchte einen Marktanteil von 10,4 Prozent. Bei den jungen Zuschauern waren dieses Mal 0,26 Millionen dabei, die für 6,3 Prozent Marktanteil sorgten.Um 20.35 Uhr lockte Hannes Jaenicke Millionen Zuschauer ins Erste, denn es stand eine neue Ausgabe vonauf dem Sendeplan. Die Folge „Das Mädchen ohne Namen“ interessierte 5,43 Millionen Zuschauer, der Marktanteil belief sich auf 18,5 Prozent. Mit 0,53 Millionen jungen Leuten kam die Sendung auf 7,1 Prozent. Danach waran der Reihe, das sich mit dem Thema Ukraine beschäftigte. Die Sendung mit Anja Reschke war bei 2,70 Millionen Zuschauern angesagt, der Marktanteil sorgte für 11,1 Prozent. Die Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung (AGF) entdeckte 0,37 Millionen 14- bis 49-Jährige, die für 5,7 Prozent Marktanteil sorgten.