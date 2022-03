VOD-Charts

Mit einem herausragenden Vorsprung kann sich «Supernatural» den Wochensieg sichern. Besonders erfolgreich war auch ein neuer Netflix-Film. Etwas überraschend landet auch eine italienische Zeichentrick-Serie in den Top10.

Zum überwiegenden Teil bestehen die VOD-Charts aus Sitcom-Klassiker, erfolgreichen Serien oder aktuellen Trends, doch manchmal schleichen sich in die Top10 auch Überraschungen ein – wie in der elften Kalenderwoche des Jahres 2022. Im Zeitraum zwischen dem 11. und 17. März haben die Marktforscher von Goldmedia herausgefunden, dass die italienische Zeichentrickserie, die hierzulande unter dem Titelbekannt ist, 2,38 Millionen Mal abgerufen wurde. Die erste und bislang einzige Staffel, die sechs Episoden umfasst, erschien bereits im November des vergangenen Jahres.Weitaus weniger überraschend ist die Platzierung von. Durch die Verfügbarkeit auf Netflix seit Anfang des Jahres schafft es die Mockumentary immer wieder in diese Liste vorzudringen. Mit 2,46 Millionen Klicks darf sich Steve Carell und Co. über Platz neun freuen. Rang acht geht an. Die Zombie-Serie verbuchte eine Bruttoreichweite von 2,53 Millionen Views. Die Fantasy-Seriefolgt auf dem siebten Platz. Der Netflix-Titel wurde im zurückliegenden Zeitraum 2,76 Millionen Mal geklickt.Weiter geht es mit, die Serie über die deutsch-russische Hochstaplerin durchbrach die Drei-Millionen-Marke und landete bei insgesamt 3,10 Millionen Aufrufen. Platz fünf führt und in die Weiten des Weltraums. 3,53 Millionen Klicks zählte, das bei Prime Video abrufbar ist. Knapp davor reiht sichein. Der britische Titel, dessen fünfte Staffel Anfang des Monats debütierte, darf sich über eine Reichweite von 3,56 Millionen freuen.Die Top3 führt zunächst zu einer Sitcom, die ProSieben-Zuschauer wohl als Klassiker bezeichnen würden.kratzte an der Vier-Millionen-Marke, musste sich aber letztlich mit 3,97 Millionen Aufrufgen zufriedengeben. Deutlich neuer, denn erst am vergangenen Freitag erschienen, ist der der Netflix-Film. Der Science-Fiction-Film mit Ryan Reynolds zählte in der Debütwoche laut Goldmedia 4,05 Millionen Views. Unangefochten auf Rang eins landet die Mystery-Serie, deren Episoden bei Prime Video abrufbar sind. Demnächst ist die 15. und finale Staffel auch im Free-TV bei ProSieben Maxx zu sehen. Es darf allerdings bezweifelt werden, dass dort ein Millionenpublikum anzutreffen sein wird wie es bei Amazon in dieser Woche der Fall war. Laut den Marktforschern wurde die Reihe 7,09 Millionen Mal angeschaut.