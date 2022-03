«Temptation Island»: RTL+ stellt Paare wieder auf die Probe

TV-News

Der Streamingdienst hat eine neue reguläre Staffel des Reality-Formats angekündigt, die ab April zu sehen sein wird.

Der Streamingdienst RTL+ setzt weiterhin auf die Reality-Showund hat nun für den 5. April den Start der vierten Staffel angekündigt. Immer dienstags wird es eine neue Folge der als Treuetest getarnten Unterhaltungsshow geben. Die neue Runde umfasst insgesamt 13 Ausgaben, zwölf reguläre Folgen und eine Wiedersehensepisode. Damit erhöht sich die Folgenzahl der Sendung nicht, obwohl RTL+ den Umfang der Staffel sukzessive angehoben hatte. Staffel eins umfasste zunächst nur acht Ausgaben, Staffel zwei zehn (und eine Wiedersehensfolge), Staffel drei dann die beschriebenen 13 Folgen.Als Moderatorin fungiert erneut Lola Weippert, die diese Aufgabe von Angela Finger-Erben nach der zweiten Staffel übernommen hatte. Die 4. Staffel wurde 2021 von Banijay in Griechenland produziert. Die teilnehmenden Pärchen stehen derweil ebenfalls fest: Mit dabei sind Elli und Credo, die als „das das Escort-Girl und der Katholik“ beschrieben werden, das seit zwei Jahren verheiratete Paar Gloria und Nikola (Niko), Jessi und Abdu („die Misstrauische und der Rapper ohne Hemmungen) sowie das „On-Off-Pärchen“ Michelle und Marc-Robin.Unterdessen hat man etwas am Konzept geschraubt und wartet direkt zum Start mit einer Überraschung für die Paare auf. Die vergebenen Frauen sehen die Verführerinnen, bevor ihre Partner sie sehen können – und dürfen den ihrer Meinung nach stärksten Konkurrentinnen direkt eine Ansage machen. Die vergebenen Männer hingegen gehen 'leer' aus – sie dürfen ihre Konkurrenten nicht sehen, denn die Verführer warten direkt in der Villa auf die vergebenen Frauen.Ob das Reality-Format auch wieder bei RTL im linearen Programm landet, ist unterdessen offen. Derzeit strahlt der Kölner Sender die zweite «Temptation Island VIP»-Staffel wenig erfolgreich in der Nacht von Freitag auf Samstag aus. Aufgrund der Verschiebung von «7 Tage, 7 Köpfe» wechselt das Format allerdings den Sendeplatz und geht fortan am sehr späten Samstagabend auf Sendung. «Temptation Island» lief zuletzt im am Sonntagabend, wurde im Frühjahr nach dem Start gegen 23:00 Uhr aber ebenfalls in die Samstagnacht geschoben.