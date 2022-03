VICE übernimmt Pulse Films

Wirtschaft

Die Gründer Thomas Benski und Marissa Clifford haben das Unternehmen verlassen.

Die Vice Media Group hat die volle Kontrolle über den «Gangs of London»-Produzenten Pulse Films übernommen. Die Mitbegründer von Pulse, Thomas Benski und Marisa Clifford, die das provokante Produktionsunternehmen 2005 gründeten, haben das Unternehmen nach der Übernahme verlassen, wie das Fachblatt „Variety“ mitteilte. Es wird angenommen, dass das Duo in einer anderen Funktion weiter zusammenarbeiten wird.Vice hatte 2016 eine Mehrheitsbeteiligung an Pulse Films erworben, lange bevor die von Nancy Dubuc geleitete jugendliche Medienmarke mit den Vice Studios ihre eigene Produktionssparte startete. Pulse wird nicht in das Unternehmen eingegliedert, wie „Variety“ bestätigt, und bleibt eine eigenständige Marke.Die Übernahme ist nicht überraschend, da Pulse Films einen Großteil der Einnahmen von Vice aus Großbritannien bezieht. Pulse meldete für 2020 einen Gewinn von 4,2 Millionen Pfund (gegenüber 303.000 Pfund im Jahr 2019) und einen Umsatz von 89 Millionen Pfund (gegenüber 62 Millionen Pfund), wie aus den Companies House Filings vom Januar 2022 hervorgeht.