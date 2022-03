ntv setzt Doku-Schwerpunkt am Sonntag und Montag

TV-News

In der Primetime zeigt der Nachrichtensender fünf neue Dokumentationen rund um den Krieg in der Ukraine.

Während der Nachrichtensender ntv und der Schwestersender RTL weiterhin auf eine gemeinsame Nachrichtenschiene am Morgen setzen, hat ntv weiteres Programm rund um den Krieg in der Ukraine angekündigt. So zeigt man am Sonntag, 20. März, sowie am Montag, 21. März, in der Primetime fünf neue Dokumentationen als exklusive Deutschlandpremieren rund um den kriegerischen Konflikt in Osteuropa.Am Sonntag um 20:15 Uhr zeigt die Dokumentation, welcher Gefahr Kriegsgegner und Andersdenkende aktuell in Russland ausgesetzt sind. Im Anschluss um 21:10 Uhr betrachtet die Dokumentation, wie Autokratien demokratische Institutionen im eigenen Land destabilisieren, während sie die Illusion einer Demokratie aufrechterhalten.Zudem tauchen am Montag um 20:15 Uhr sowie um 21:05 Uhr zwei neue-Dokumentationen in die geheimnisvolle Welt der Überwachungsindustrie sowie in das Netz osteuropäischer Oligarchen ein. ntv verspricht durch die Recherchen „beunruhigende Informationen, illegale Geschäfte und ein geheimes Komplott“.zeigt im Anschluss um 22:10 Uhr, wie gefährlich Desinformation sein kann und welche Lösungen bereits bestehen.