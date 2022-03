Dr. Seuss arbeitet auch mit Amazon

US-Fernsehen

Die Verantwortlichen kreieren eine Backwettbewerb-Serie.

Erst kürzlich teilte der Streamingdienst Netflix mit, dass man mit Dr. Seuss Enterprises an einer Reihe von Inhalten für Kinder arbeitet. Der Streamer hat Serien bestellt, die auf drei Klassikern wie «Horton hört ein Huhn» basieren. Nun hat auch Amazon zugeschlagen und wird eine Backwettbewerb-Serie entwickeln.In der unscripted Serie werden Bäcker mit der Aufgabe betraut, unglaubliche Süßigkeiten zu kreieren, die mit beliebten Seuss-Figuren wie der Katze im Hut, dem Grinch und anderen verbunden sind. In jeder Folge wird den Bäckern eine Aufgabe gestellt, die auf Seuss-Figuren und -Geschichten basiert. Ihre Kreationen werden dann nach Geschmack, Kreativität und Erzählweise bewertet.Für die Sendung wird derzeit gecastet. Sie wird von Amazon Studios, Dr. Seuss Enterprises und Super Delicious produziert. Super Delicious hat bereits Sendungen wie «Cupcake Wars», «School of Chocolate» und «Cake Wars» sowie mehrere andere Shows produziert.