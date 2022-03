«The Voice Kids» legt einen deutlichen Sprung nach oben hin

Quotennews

Seit dem Staffelstart war durchgängig eine leichte Steigerung zu erkennen. In dieser Woche gewann das Programm nun 100.000 Neugierige hinzu.



Auf dem neuen Sendeplatz hat esnicht leicht, sich gegen die übermächtige RTL-Tanzshow zu behaupten. Langsam, aber konstant baute das Programm seit dem Auftakt nun die Reichweite aus. In der Vorwoche war Sat.1 somit bei 1,67 Millionen Fernsehenden angelangt. Weiterhin befindet sich der Sender damit knapp über dem Senderschnitt. Zuletzt hatten zudem 0,60 Millionen Umworbene eingeschalten.In dieser Woche legte die Castingshow nun erstmals einen deutlicheren Sprung nach oben hin. Somit fanden sich am gestrigen Abend 1,77 Millionen Interessenten auf dem Sender ein. Somit wuchs die Sehbeteiligung auf den bisher besten Wert von 6,4 Prozent Marktanteil. Eine ähnliche Entwicklung war in der Zielgruppe zu beobachten. Hier schalteten 0,64 Millionen Jüngere ein, was zum bisherigen Staffelrekord von hohen 9,5 Prozent Marktanteil führte.Im Anschluss sendet Sat.1 weiterhin die Datingshow. Ende des Vorjahres hatte der Sender hiermit nun Erfolg, inzwischen laufen jedoch bereits Wiederholungen, welche nur noch wenig Interesse wecken. So wurde gestern mit 0,54 Millionen Fernsehenden der bisherige Tiefstwert von 0,54 Millionen Fernsehenden eingefahren. Dies entsprach einer niedrigen Quote von 2,9 Prozent. Auch die 0,22 Millionen Werberelevanten kamen nicht über ein maues Ergebnis von 4,3 Prozent hinaus.