«Tatort» gewinnt wieder mehr als 2,5 Millionen Zuschauer hinzu

Quotennews

Die ZDF-Komödie konnte mit der übermächtigen Konkurrenz nicht ansatzweise mithalten.



Nachdem Das Erste mit dem Züricher «Tatort» in der Vorwoche nur 6,84 Millionen Fernsehenden zum Einschalten bewegte, ging es diese Woche mit demmit dem Ermittlerteam Thorsten Falke und Julia Grosz wieder deutlich nach oben. Insgesamt waren 9,41 Millionen Zuschauer mit von der Partie, was dem Sender einen herausragenden Marktanteil von 29,0 Prozent einbrachte. Bei den 1,86 Millionen Jüngeren war eine überragende Quote von 22,0 Prozent möglich.hielt weiterhin 4,28 Millionen Interessenten auf dem Sender, was hohen 17,0 Prozent entsprach. Die 0,68 Millionen 14- bis 49-Jährigen sicherten sich starke 10,7 Prozent.Das ZDF sendete die Komödie. Mit 4,28 Millionen Fernsehenden war diese Ausgabe die mit Abstand schwächsten der bislang vier Teile. Mit einem Marktanteil von 13,2 Prozent befand sich das Programm genau im Senderschnitt. Die 0,38 Millionen jüngeren Filmfans fielen auf ein akzeptables Ergebnis von 4,5 Prozent Marktanteil zurück.Mehr Erfolg hatte der Sender tagsüber mit dem letzten Wintersporttag dieser Saison. Ab 12.50 Uhr überzeugte der Massenstart der Frauen, bei dem Biathletin Franziska Preuss den zweiten Platz belegte. 3,23 Millionen Fernsehende schalteten ein und verbuchten hervorragende 24,2 Prozent Marktanteil. Auch bei den 0,51 Millionen jüngeren Sportfans war ein überzeugendes Ergebnis von 17,1 Prozent möglich. Erik Lesser bestritt mit dem Massenstart der Männer das letzte Rennen seiner Karriere. Hiermit wurde der Höchstwert von 3,39 Millionen Zusehenden erzielt, was 23,5 Prozent Marktanteil glich. Bei den 0,45 Millionen 14- bis 49-Jährigen lag die Quote bei 14,0 Prozent.