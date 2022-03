«Trucker Babes» startete auf durchwachsenem Niveau in die neue Staffel

Quotennews

Unterdessen räumt VOX weiter mit «Kitchen Impossible» ab und übertraf den Staffelbestwert der Vorwoche ein weiteres Mal.



Die Dokusoapging am gestrigen Abend bereits in die neunte Staffel. Das Team begleitete diesmal zum Beispiel, die 55-Jährige Annette, die nach Nordfrankreich unterwegs war oder die Schlagerlady Bettina. Jessy betreibt neben dem Job auch noch eine Pferdepension und Sabrina besitzt mit ihrem Manne eine luxuriöse Autoaufbereitung. Vor einem Jahr sicherte sich das Format überzeugende Quoten, im vergangenen Herbst lief es jedoch etwas schwächer und das Programm kam nie über die Marke von einer Million Zuschauer hinaus.Der neue Staffelstart erfolgte diesmal somit vor 0,89 Millionen Fernsehenden. Im Herbst hatten zuletzt lediglich 0,70 Millionen Neugierige eingeschalten. Der Marktanteil von zuletzt 2,2 Prozent verbesserte sich somit auf annehmbare 2,8 Prozent. Zudem fanden sich 0,35 Millionen Umworbene vor dem Bildschirm ein. Hier steigerte sich die Quote von 3,5 auf nun passable 4,3 Prozent.Bei VOX warweiterhin nicht zu stoppen. Diese Woche trat Tim Mälzer gegen den Foodaktivisten Hendrik Haase an. Mit 1,71 Millionen Fernsehenden stand ein neuer Bestwert seit ziemlich genau einem Jahr auf dem Papier. Belohnt wurde der Sender mit einer starken Quote von 6,7 Prozent. Auch das jüngere Publikum weitete sich von 0,83 Millionen auf 0,91 Millionen Neugierige erneut aus. Hier wurde eine herausragende Sehbeteiligung von 14,1 Prozent verbucht.