Weiterhin entscheiden sich vier Millionen Fernsehende für «Lets Dance»

Quotennews

Auch wenn die Reichweite gegenüber der Vorwoche etwas gesunken war, stieg die Sehbeteiligung sogar weiter an.



Nach zahlreichen Corona-Ausfällen in den vergangenen Wochen waren nun diese Woche beialle Promis regulär mit am Start. Allerdings wurde Kathrin Menzinger, die mit René Casselly tanzt, positiv getestet und Regina Luca ging nun für sie aufs Parkett. Mit ihren Tanzpartnern führten die Promis ihre einstudierten Tänze auf und mussten sich diese Woche zusätzlich in einem „Boy versus Girls“-Special messen.In den vergangenen drei Wochen hatte sich die Show durchgängig gesteigert und war in der Vorwoche nun bei einer überzeugenden Reichweite von 4,14 Millionen Menschen angelangt. Auch das jüngere Publikum war mit 1,31 Millionen Zuschauern sehr stark vertreten gewesen. Mit 4,00 Millionen Fernsehenden ging es diese Woche nun wieder leicht abwärts. Die Differenz entspricht etwa der Anzahl an Zuschauern, die «The Voice Kids» in dieser Woche hinzugewann. Dennoch steigerte sich der Marktanteil sogar auf hervorragende 17,3 Prozent. Bei den 1,19 Millionen Jüngeren stand ein starkes Resultat von 20,2 Prozent auf dem Papier.Zuvor hatten sich 3,14 Millionen Fernsehende dasangesehen, was guten 10,8 Prozent Marktanteil entsprach. Die 1,09 Millionen Werberelevanten verbuchten hohe 16,0 Prozent. Ab 0.20 Uhr lief schließlich noch dasvor 1,93 Millionen Interessenten, wodurch sich die Quote auf 20,5 Prozent erhöhte. Die 0,57 Millionen 14- bis 49-Jährigen hielten sich mit 19,6 Prozent Marktanteil in etwa konstant. Ab 0.45 Uhr startete schließlich die neuste Folge vonvor 0,82 Millionen verbleibenden Zuschauern. Der Sender hielt sich bei starken 12,5 Prozent Marktanteil. Bei den 0,22 Millionen Jüngeren wurden solide 10,9 Prozent Marktanteil gemessen.