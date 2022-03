«Ein starkes Team» glänzt mit mehr als sieben Millionen Zuschauern

Quotennews

Im Anschluss ging die Ausstrahlung von «Der Überfall» mit ernüchternden Ergebnissen zu Ende.



Am Samstagabend lief im ZDF der 88. Teil der Krimireihe. Die neuste Folge schaffte es mit 7,37 Millionen Fernsehenden auf einen herausragenden Marktanteil von 25,5 Prozent. Bei den 0,59 Millionen Jüngeren wurden starke 9,1 Prozent verbucht. Es folgte das Staffelfinale der Krimiserie, welche nicht besonders gut abgeschnitten hatte. Auch gestern waren lediglich 2,01 Millionen Zuschauer dabei, was zu einer mageren Quote von 8,8 Prozent führte. Die 0,13 Millionen 14- bis 49-Jährigen beendeten die Ausstrahlung mit miesen 2,4 Prozent.Zur Primetime hatte Das Erste der übermächtigen Konkurrenz wenig entgegenzusetzen. Das Dramabegeisterte nicht mehr als 2,36 Millionen Fernsehende für sich. Damit musste sich der Sender sogar hinter ProSieben einreihen. Insgesamt stand eine akzeptable Sehbeteiligung von 8,2 Prozent auf dem Papier. Bei den 0,29 Millionen jüngeren Filmfans blieb man bei einem mäßigen Ergebnis von 4,5 Prozent hängen.Auch tagsüber hatte das ZDF mit dem Wintersportprogramm mit Leichtigkeit die Nase vorne. Die diesjährige Saison neigt sich langsam dem Ende zu. So wird im Biathlon an diesem Wochenende das Weltcupfinale ausgetragen. Ab 12.50 Uhr sahen sich 2,44 Millionen Sportbegeisterte die Verfolgung der Frauen an, was hervorragenden 26,2 Prozent entsprach. Auch die 0,31 Millionen Jüngeren räumten mit ausgezeichneten 15,5 Prozent ab. Die Verfolgung der Männer entschied schließlich der deutsche Biathlet Erik Lesser im vorletzten Rennen vor seinem Karriereende für sich. Die Reichweite stieg auf 2,67 sowie 0,36 Millionen Interessenten. Auch hier wurden sehr stake Marktanteile von 22,0 und 10,9 Prozent abgeräumt.