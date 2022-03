RTL verbannt «Prominent getrennt» in die Nacht

TV-News

Fans des Reality-Formats sollten lieber auf RTL+ zurückgreifen, wo die Sendung ohnehin jeweils wöchentlich vorab veröffentlicht wurde.

Der Privatsender RTL trennt sich von seinem Reality-Format– zumindest verbannt die Kölner TV-Station die Sendung aus der Primetime. Die Entscheidung ist angesichts der stetig sinkenden Quoten keine Überraschung. Nach einem soliden Beginn vor 1,60 Millionen Zuschauern und einem Zielgruppenanteil von 11,4 Prozent. Seit fielen die Einschaltquoten bei den 14- bis 49-Jährigen in den einstelligen Bereich und landeten nur noch bei 8,1 und 9,6 sowie zuletzt bei miesen 7,7 Prozent.„Alle weiteren der acht Folgen von «Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen» werden – wie auch bislang schon – im Wochentakt auf RTL+ zum Abruf bereitgestellt. Aktuell ist dort bereits Folge fünf zu sehen, am Dienstag, 22.3., wird dort Folge sechs online gestellt“, ließ RTL in einer Mitteilung wissen. Ganz aus dem linearen Programm verschwindet das Format allerdings nicht. Es wird aber nur noch spät nachts zu sehen sein. Jeweils von Samstag- auf Sonntagnacht – ab dem 26. Auf den 27. März – werden die Folgen gegen 1:00 Uhr ausgestrahlt. Dadurch rutscht, das kürzlich ebenfalls einen Sendeplatzwechsel über sich ergehen lassen musste, noch tiefer in die Nacht geschoben.Ein Ersatz hat RTL derweil für den Sendeplatz am Dienstag um 20:15 Uhr präsentiert. Bereits ab dem 22. März werden jede Woche neue Folgen des erstmals Mitte Dezember getesteten Formatsausgestrahlt. Die Premierenfolge des Formats, bei dem die Teilnehmer ihre Ersparnisse in die Hände eines Maklers, einer Interior Designerin und eines Bauexperten legen, die eine Immobilie aussuchen und renovieren, verlief allerdings wenig vielsprechend und markierte in der Zielgruppe einen Marktanteil von unterdurchschnittlichen 9,3 Prozent. Insgesamt schalteten an jenem Dienstag im Dezember 1,50 Millionen Menschen ein.