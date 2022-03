Henssler vs. Herrmann: ARD schiebt «Familien-Kochduell» in den Vormittag

TV-News

Aufgrund desaströser Zuschauerzahlen in den ersten vier Sendewochen muss Steffen Henssler aus dem Nachmittagsprogramm des Ersten weichen. Er muss fortan am Vormittag an den Herd, wo bei der RTL-Konkurrenz Alexander Herrmann und «Chefkoch TV» wartet.

Alexander Herrmann gegen Steffen Henssler. Was ein neues Duell bei «Schlag den Star» sein könnte, wird in Zukunft das Quotenduell am Vormittag sein. Denn wie Das Erste am Freitagnachmittag bekannt gab, wird die Nachmittagssendung, das erst Ende Februar gestartet war, einen neuen Sendeplatz um 10:25 Uhr erhalten. Damit überschneidet sich die Sendung mit Herrmanns RTL-Format, das um 11:00 Uhr beginnt um eine Viertelstunde. Beide Formate verlaufen zudem nach mehr oder wenige dem gleichen Konzept.Für Hensslers «Familien-Kochduell» kramt die blaue Eins die kürzlich abgesetzte Doku-Serieaus dem Archiv und versendet das Programm von Montag, 21. März, an ab 16:10 Uhr. Durch den Wechsel verschiebt sich auch das Magazin, das fortan ab 9:55 Uhr zu sehen sein wird. Die «Verrückt nach Meer»-Wiederholungen, die bislang auf diesem Sendeplatz ausgestrahlt wurden, werden gestrichen.Für Henssler ist dies die nächste Niederlage im Tagesprogramm, denn auch dessen RTL-Sendung «Hensslers Countdown» verpuffte vor zwei Jahren im Quotennirwana. «Familien-Kochduell» erreichte bislang im Ersten maximal 0,66 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, was katastrophalen Marktanteilen zwischen 2,9 und 5,2 Prozent entsprach. Bei den 14- bis 49-Jährigen verlief das Programm ähnlich mies und bewegte sich bei Sehbeteiligungen zwischen 2,5 und 4,9 Prozent.Dass das Quotenduell auf keinem sonderlich hohen Niveau ausgetragen werden dürfte, sorgt auch die RTL-Sendung. «Chefkoch TV», das am 7. März debütierte, bewegte sich in der Zielgruppe zuletzt zwischen mageren 5,3 und 7,7 Prozent. Nur die Auftaktfolge ließ aufhorchen. Damals markierte man zufriedenstellende 12,3 Prozent bei den werberelevanten Sehern.