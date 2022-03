Blockbuster-Battle

Alicia Vikander als Lara Croft gegen die ganze «American Pie»-Klasse. Und am Ende steht der Endgegner Bruce Willis in «R.E.D.». Wer geht siegreich aus dem Battle hervor?

Die Bewertung

(RTL, 20:15 Uhr)Sieben Jahre nach dem Verschwinden des Abenteurers Lord Richard Croft begibt sich dessen Tochter Lara auf die Suche nach ihm. Sie führt Lara zum letzten bekannten Aufenthaltsort ihres Vaters, einer einsamen Insel vor der japanischen Küste. Bald stellt sich heraus, dass Lara in eine Falle gelockt wurde. Ein erbitterter Kampf ums Überleben beginnt, den Lara nur gewinnen kann, wenn sie genauso viel Köpfchen und Kampfgeist beweist wie ihr Vater. Quotenmeter schrieb zum Kino-Start in seiner Kritik : „Selbst wenn «Tomb Raider» noch Ausbaupotential übrig lässt, verkauft dieses Stück Abenteuerkino seine Hauptdarstellerin sehr gut als Frontfrau eines möglichen Filmfranchises.“ Hauptdarstellerin Alicia Vikander mache als Lara Croft Laune, doch der Film habe ein paar Durststrecken.Quotenmeter.de: 4Rotten Tomatoes Audience Score: 6Metascore: 5IMDb User Rating: 6(RTLZWEI, 20:15 Uhr)Ein großes Highschool-Klassentreffen steht an - und alle sind wieder mit dabei: Jim und Michelle haben ein zweijähriges Kind, seitdem herrscht im Bett tote Hose. Finch ist ein internationaler Jet-Setter und Lebemann. Aus Oz ist ein richtiger Star geworden, Heather ist mit einem Chirurgen, der sich in der Midlife-Crisis befindet, liiert. Kevin führt eigentlich eine glückliche Beziehung, bis er seine Ex-Freundin Vicky wieder trifft. Der einzige, der sich gar nicht verändert zu haben scheint, ist Sexprotz Steve Stifler. Kaum sind sie alle wieder zurück in ihrem Heimatort East Great Falls, da geht das Chaos auch schon los. Jim trifft auf die heiße Kara, die ihn nach ihrer Geburtstagsfeier betrunken an den Rand der Ehekrise führt. Stifler legt sich inzwischen mit ein paar Jugendlichen an und veranstaltet eine heiße Party, bei der die Fetzen fliegen. Ebenfalls mit dabei: Stiflers verführerische Mutter und Jims Vater, der immer noch am liebsten ganz offen über Sexualität spricht.Quotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 6Metascore: 5IMDb User Rating: 7(Warner TV Film, 20:15 Uhr)Der ehemalige CIA-Agent Frank Moses ist im Ruhestand und langweilt sich. Das ändert sich schlagartig als er nachts in seinem Haus überfallen wird. Nachdem er die Angreifer kampfunfähig machen konnte, flieht Frank. Ihm ist klar, dass er das Ziel eines Mordanschlags geworden ist und er will wissen wer es auf ihn abgesehen hat. Mithilfe seiner alten Kollegen kommt er ihnen auf die Schliche. Zum Kinostart vor zwölf Jahren urteilte die Quotenmeter-Kritik : „Trotz hölzern inszenierter Actionsequenzen ist «R.E.D.» der amüsantere Rentner-Actionfilm des Kinojahres. Bruce Willis führt in der Comicadaption ein munter aufgelegtes Ensemble an, das sich nicht zu ernst nimmt und sich nicht zu viel aus seinem gehobenen Alter macht. Mit seinem treffendem Humor ist «R.E.D.» ein kleines Kinobonbon für Freunde des großen Action-Blockbusterkinos.“Quotenmeter.de: 7Rotten Tomatoes Audience Score: 7Metascore: 6IMDb User Rating: 7