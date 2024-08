Blockbuster-Battle

Action- oder Gauner-Komödie? Wer hat zwischen «Deadpool 2» und «Ocean’s 13» die Nase vorn? Oder gewinnt am Ende das Prequel von «Kingsman».

(RTL, 20:15 Uhr)Der reiche Arthur Orlando, Duke of Oxford, kann einen Anschlag auf Ferdinand von Österreich verhindern. Dennoch gelingt es, den österreichischen Thronfolger zu erschießen, was zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs führt. Es stellt sich heraus, dass der Attentäter zu einem Terrornetzwerk gehört, das die europäischen Herrscherhäuser unterwandert. Nur Orlando Oxford erkennt die Gefahr und gründet darauf hin Geheimdienst die „Kingsman". Quotenmeter urteilte: „Eine launige Action-Komödie wird zum ernsthaften Kriegsdrama mit gängigen Durchhalteparolen und abgedroschenen Klischees. Das will nicht wirklich zusammenpassen. Damit wirkt «The King‘s Man: The Beginning» dann doch ziemlich unausgegoren, enttäuscht sogar ein bisschen im Vergleich zu den beiden Vorgängern.“The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 4IMDb User Rating: 6(ProSieben, 20:15 Uhr)Als Deadpool auf den knallharten Schurken Cable trifft, sieht er sich gezwungen, Werte wie Freundschaft und Familie zu überdenken. Kurzerhand trommelt er seine eigene Crew an Superhelden zusammen. Die X-Force setzt alles daran, dem übermächtigen Cable den Garaus zu machen. Quotenmeter titelte zum Kino-Start vor sechs Jahren: „Ein Berg an Popkulturreferenzen, cartoonig-übertriebene Gewalt, jede Menge Schimpfwörter und die weibliche, schwarze Antwort auf Gustav Gans. Dies und eine bemühte Story ergeben «Deadpool 2».“The Movie Database (TMDB): 8Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 7IMDb User Rating: 8(RTLZWEI, 20:15 Uhr)Reuben Tishkoff wird von Casino-Mogul Willie Bank betrogen und gezwungen, seine Anteile an einem neuen Luxus-Casino in Las Vegas abzutreten, was Reuben einen Herzinfarkt einbringt. Danny Ocean und seine Gang beschließen, Reuben zu rächen und Banks neues Mega-Casino "The Bank" bei der Eröffnung zu ruinieren. Sie planen, die Spielautomaten und Spieltische zu manipulieren und das Casino-Überwachungssystem kurzzeitig auszuschalten, damit die Gäste große Summen gewinnen. Zusätzlich wollen sie ein künstliches Erdbeben auslösen, um eine Evakuierung zu ermöglichen. Da ihre finanziellen Mittel nicht ausreichen, wenden sie sich an ihren Erzfeind Terry Benedict, der dafür den Raub von Banks fünf Diamantencolliers verlangt. Diese Diamanten sind Banks größte Trophäen, die er in einem hochgesicherten Raum aufbewahrt. Mit Linus' Hilfe, der das Vertrauen von Banks Assistentin Abigail Sponder gewinnt, gelingt es ihnen, die Diamanten zu stehlen und Bank zu demütigen.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 6IMDb User Rating: 7