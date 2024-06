Blockbuster-Battle

Kurz vor dem Kinostart des zweiten Teils zeigt RTLZWEI den ersten «Alles steht Kopf»-Film. Holt der Animationsfilm den Sieg im Blockbuster-Battle?

(ProSieben, 20:15 Uhr)Knallharter SciFi-Actioner von Christopher Nolan: Ein Undercover-Agent qualifiziert sich für das streng geheime CIA-Projekt "Tenet". Die Mitarbeiter stoßen dabei immer wieder auf Dinge aus der Zukunft, die sich rückwärts in der Zeit bewegen - die sogenannte Inversion. Es handelt sich um eine Kriegserklärung aus der Zukunft, für die der russische Waffenhändler Andrei Sator verantwortlich ist. Gemeinsam mit seinem neuen Partner Neil heftet sich der Agent an Sators Fersen. Die Quotenmeter-Kritik sparte vor vier Jahren nicht mit vernichtenden Worten: „Christopher Nolans neuester Film «Tenet» versucht, mit einer herausragenden, technischen Inszenierung zu verschleiern, dass sich der Autor und Regisseur an der Geschichte gnadenlos verhoben hat. Das gelingt allerdings nicht, da er dies in seinem Film permanent selbst zugibt. Doch seine vermutlich selbstbewusst gedachte ‚Ihr werdet es eh nicht verstehen, daher fühlt es!‘-Attitüde wirkt durch und durch überheblich.“The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 7IMDb User Rating: 7(RTLZWEI, 20:15 Uhr)In Rileys Welt steht alles Kopf. Als sie und ihre Eltern umziehen, geraten ihre Gefühle außer Kontrolle: Neues Zuhause, neue Schule und neue Begegnungen, das alles muss die 11-Jährige erst einmal verarbeiten. Begleitet wird Rileys Weg in die Erwachsenenwelt von fünf Emotionen: Freude, Angst, Zorn, Abscheu und Traurigkeit. Diese müssen von der Kommandozentrale in Rileys Kopf gesteuert werden, damit sie auch nicht aus dem Gleichgewicht geraten. Quotenmeter sprach in seiner Kino-Kritik von „Perfektion in Trickfilmgestalt!“: «Alles steht Kopf» ist bildschön, überaus lustig und geht zu Herzen. Hinzu kommen die zahllosen smarten Details, liebenswerte Figuren und eine wunderbare Hintergrundmusik: Fertig ist eine der besten Pixar-Produktionen.“The Movie Database (TMDB): 8Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 9IMDb User Rating: 8(sixx, 20:15 Uhr)Die schöne Belle wird von einem Biest, das einst aufgrund seiner gefühlskalten Art von einer Zauberin mit einem Fluch belegt wurde, in einem Schloss gefangen gehalten. Trotz der misslichen Lage arrangiert sie sich mit ihrer Situation und findet neue Freunde. Diese sehen in ihr die eine, die den Bann brechen und alle wieder in ihre wahre Gestalten zurückverwandeln könnte. Doch Eile ist geboten, denn die Dorfbewohner haben es auf das vermeintlich bösartige Biest abgesehen. Quotenmeter zog in seiner Kritik dieses Fazit: „Prächtige Optik und wunderschöne Musik machen aus dieser behutsam ausgearbeiteten Real-Neuverfilmung des Disney-Zeichentrickklassikers eine prunkvolle Kinoproduktion, die eher ein schwelgendes Fest als eine smarte Neuinterpretation der Vorlage darstellt“The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 7IMDb User Rating: 7