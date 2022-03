«Germanys Next Topmodel» verliert wieder Zuschauer

Quotennews

Am späten Abend war einmal mehr das Boulevardmagazin «red» zu sehen, das thematisch wieder an die Show anknüpfte.

In der vergangenen Woche stand das große Umstyling beiauf dem Plan. 2,69 Millionen Fernsehzuschauer waren dabei, wovon 1,72 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Keine Frage: 26,5 Prozent Marktanteil ist ein fabelhafter Wert, jedoch hat dieser auch sein Geschmäckle: Seit Jahren fallen die Reichweiten der jungen Zuschauer.Und so sollte es auch diesmal sein: Die siebte Ausgabe der Unterhaltungsshow mit Heidi Klum wollten sich 2,19 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren nicht entgehen lassen. 9,0 Prozent der Zuschauer wollten sehen, wie die Setcards der Models produziert werden. Es waren 1,30 Millionen junge Fernsehzuschauer bei der Redseven-Produktion dabei, die für einen Marktanteil von ausgezeichneten 20,5 Prozent sorgten.Um 23.40 Uhr beschäftigte sich Annemarie Carpendale mit einem „exklusiven“ Fotoshooting mit Heidi Klums Tochter Leni. Die Reportage aus Los Angeles wollten sich 0,58 Millionen Zuschauer nicht entgehen lassen, der Marktanteil belief sich in dieser Woche auf 5,3 Prozent. Bei den jungen Menschen fuhr man 0,26 Millionen ein, der Marktanteil lag bei mäßigen 9,2 Prozent.