Primetime-Check

Wie gut schlug sich Frankfurt bei der Europa League bei RTL? Punktete Das Erste mit Hannes Jaenicke?

Mit einemstartete Das Erste in die Primetime: 5,61 Millionen Menschen waren dabei, der Marktanteil lag bei fabelhaften 19,2 Prozent. Bei den jungen Menschen erzielte die Fernsehstation 0,91 Millionen und 12,7 Prozent Marktanteil.sicherte sich am Donnerstagabend ab 20.35 Uhr 5,43 Millionen Fernsehzuschauer und sorgte für 18,5 Prozent bei allen und 7,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Im Anschluss kamenundauf 2,70 sowie 1,92 Millionen, die Marktanteile beliefen sich auf 11,1 und 9,4 Prozent. Beim jungen Publikum sicherte sich Das Erste 5,7 und 6,6 Prozent.Das Staffelfinale vonlockte 5,79 Millionen Menschen an, danach blieben 4,34 Millionen beimdran. Die Gesamtmarktanteile wurden mit 19,5 und 16,0 Prozent beziffert, die Werte bei den jungen Leuten lagen bei 8,7 und 9,7 Prozent. Das Nachrichten-Special bei ProSieben brachte 1,44 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe fuhr man 12,7 Prozent ein. Im Anschluss gab eszu sehen, das sich 2,19 Millionen Zuseher nicht entgehen lassen wollten. Bei den Umworbenen sicherte man sich mit 1,30 Millionen den Primetime-Sieg, der Marktanteil belief sich auf 20,5 Prozent.Sat.1 sendete ebenfalls das Nachrichten-Special, das auf 0,74 Millionen Zuschauer und 5,0 Prozent in der Zielgruppe kam. Schlecht liefenund, die für 0,88 und 0,63 Millionen Menschen interessant waren. Bei den Umworbenen standen 5,0 und 3,9 Prozent auf der Uhr.undgenerieten 0,81 und 0,45 Millionen und sorgten für 5,1 und 3,9 Prozent bei den jungen Leuten.eröffnete die Primetime mit 1,79 Millionen Zuschauern und 8,7 Prozent bei den Umworbenen. Die Europa League-Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Real Betis lockte 2,51, 3,37 und 3,05 Millionen Zuschauer an. Mit 0,69, 0,76 und 0,71 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurden 9,3, 12,3 und 15,2 Prozent Marktanteil erzeugt.bescherte RTLZWEI 0,64 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 4,3 Prozent. Und VOX? Mit dem Spielfilmwar man bei 1,09 Millionen Zuschauern beliebt. Die Fernsehanstalt sicherte sich 6,7 Prozent Marktanteil.