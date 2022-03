Cristina do Rego: Wir haben im absoluten Lockdown gedreht

Interview

In der neuen WDR-Serie «Saubere Sache» verkörpert der ehemalige «Pastewka»-Star do Rego die junge Paula. Worauf sich die Zuschauer freuen können, verrät do Rego im Gespräch.

Der Dreh der letzten Staffel war einfach schön und wir haben alle voller Dankbarkeit unsere gemeinsamen 15 Jahre «Pastewka» zelebriert. Wir hatten sogar das große Glück noch eine große und aufregende Premierenfeier ganz ohne Corona zu erleben. Im Großen und Ganzen passt „großes Glück“ auf alles was mit dieser Serie zu tun hat. Ich weiß es sehr zu schätzen, bei dieser besonderen Serie dabei gewesen zu sein.Ich weiß nicht, ob die Pastewka-Fans Ihnen da recht geben würden. Dennoch kann man klar sagen, dass die Macher es geschafft haben eine Serie zu entwickeln deren Figuren und Geschichten sich über zehn Staffeln getragen haben und eine große, treue Community haben. Ich persönlich mag an den letzten Staffeln, dass die Folgen etwas horizontaler erzählt wurden. Das entspricht aber einfach meinem persönlichen Geschmack.In dieser feinen Miniserie haben wir zwei Protagonist:innen die schnell, wortgewandt und manchmal etwas zu impulsiv aufeinander treffen. Wir erzählen zwei junge Menschen die sich mit sich und der Welt noch nicht ganz klar sind auch wenn sie das denken. Auch wenn sich das gesamte Format an einem Ort abspielt, passiert zwischen den Figuren und Besucher:innen viel.Ich persönlich binge gerne Serien und würde auch behaupten, dass es den Menschen um mich herum ähnlich geht. Ob das tatsächlich ein Vorteil ist, kann ich natürlich nicht sagen.Wir haben im absoluten Lockdown unter strengsten Bedingungen gedreht. Durch die strengen Auflagen und täglichen Testungen war es uns möglich mit maximal vier Schauspieler:innen zu drehen. Obwohl die Umstände wirklich schwierig waren, hat mir der Dreh Freude bereitet und ich war einfach froh in der Zeit arbeiten zu dürfen, in der fast alles stillstand. Ein unglaubliches Privileg und nur durch ein tolles Team - vor und vor allem aber hinter der Kamera - möglich.Ich habe eine brasilianische Großfamilie und konnte auf Grund der Pandemie zwei Jahre nicht in meine Heimat. Das war eine schwere Zeit für uns alle. Abgesehen von der ständigen Sorge hat Covid in Brasilien andere Auswirkungen gehabt als bei uns. Nachdem ich aber selbst genesen war, bin ich bei der nächsten Gelegenheit zu meiner Familie geflogen. Die Situation war zu dem Zeitpunkt ähnlich wie bei uns, bloß dass durch die Temperaturunterschiede ein anderes Leben mit dem Virus möglich ist, indem nicht alles drinnen stattfinden muss wie bei uns.Die Idee hatten wir tatsächlich schon vor der Pandemie, jedoch war es unmöglich unsere Terminkalender zu koordinieren. Als dann alles stillstand, haben wir die Gelegenheit beim Schopfe gepackt und einfach angefangen. Inzwischen haben wir über 50 Folgen produziert und bekommen sehr viel positives Feedback.