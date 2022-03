«The Flight Attendant» geht im April weiter

US-Fernsehen

Die Serie mit Kaley Cuoco soll in rund fünf Wochen fortgesetzt werden.

HBO Max hat einen Teaser-Trailer für die zweite-Staffel veröffentlicht, die am 21. April Premiere haben wird. Die Serie dreht sich um Cassie Bowden (Kaley Cuoco), einer Flugbegleiterin, die mit Alkoholismus zu kämpfen hat und sich in einer endlosen Kette von Situationen wiederfindet, in denen sie dem Tod nahe ist und in denen es um Finanzen und Hightech geht.So teasert HBO Max die Serie an: "Cassie Bowden (Cuoco) lebt ihr bestes, nüchternes Leben in Los Angeles, während sie in ihrer Freizeit als CIA-Agentin jobbt. Doch als sie bei einem Auslandseinsatz versehentlich Zeugin eines Mordes wird, verstrickt sie sich in eine weitere internationale Intrige. Die Staffel wurde in Los Angeles, Berlin und Reykjavik gedreht.In Staffel zwei wird auch Cassies turbulente Kindheit weiter vertieft. In neuen Episoden wird Cassies entfremdete Mutter (Sharon Stone) vorgestellt, die, nachdem sie ein Leben lang mit Cassies Alkoholismus zu kämpfen hatte, Distanz zu ihrer Tochter halten will.