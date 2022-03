Clixoom Science & Future  von Interviews mit Stars zu Wissenschaftsvideos

YouTuber

Christoph Krachten beschäftigte sich auf seinem Kanal schon mit den verschiedensten Themen. Auch nach mehr als zehn Jahren sind noch über 600.000 Abonnenten an dem Content interessiert.

Schon 2008 startete der Journalist, Autor und Web-Videoproduzent Christoph Krachten einen YouTube-Kanal. Zunächst legte er den Fokus darauf, verschiedene Stars zu interviewen und wurde vor allem durch die Gespräche mit YouTube-Größen bekannt. 2014 wurde der Kanal schließlich umgebaut und beschäftigt sich nun mit verschiedenen Wissenschaftsthemen.Christoph Krachten wurde am 27. Juli 1963 geboren. In den 1990ern war er Mitbegründer von Momento Media in Köln. Er arbeitete zunächst viele Jahre als TV-Journalist und Produzent für Sender wie den WDR oder RTL . Früh erkannte er das Potenzial der Video-Plattform YouTube. 2010 gründete er schließlich das Unternehmen Mediakraft Networks, das sich vor allem auf die Vermarktung von YouTube-Influencer spezialisiert hat. Die Mitglieder des Netzwerkes erhalten Unterstützung in den Bereichen Reichweitenvergrößerung, Produktion und Vermarktung. Auch bekannte YouTuber wie Y-Titty, Simon Unge, Le Floid, ApeCrime, Freshtorge, Taddl oder Die Lochis waren bei dem Unternehmen unter Vertrag. Allerdings kam es 2014 zu einem Konflikt, woraufhin zahlreiche YouTuber das Netzwerk verließen. Auch Krachten trennte sich nach einigen Jahren von dem Unternehmen, um sich der Organisation der Videodays zu widmen. Von 2010 bis 2017 war dies das größte YouTube-Festival in Europa.Krachten ist also stark mit der YouTube-Welt verbunden und nutzte seinen Kanal Clixoom in den Jahren 2010 bis 2013 hauptsächlich für Interviews mit bekannten Gästen. Mehrere Millionen Aufrufe haben seine Gespräche mit Stars wie Bushido, Kay One, Lena Meyer-Landrut, Sido oder Farid Bang. Auch die zahlreichen Gespräche mit YouTubern wie Coldmirror, Gronkh, Haftbefehl oder Freshtorge erhielten viel Aufmerksamkeit. Zu dieser Zeit etablierten sich Karohemden als Markenzeichen von Krachten und die Interviews begannen standardmäßig mit der Einstiegsfrage „Wie ist die Lage?“.Ende 2013 wurde das Ende der Interviews angekündigt und der Kanal wandelte sich in Clixoom Science & Future. Im Mittelpunkt standen ab diesem Zeitpunkt verblüffende Wissenschaftsfakten, revolutionäre Forschungsergebnisse und beeindruckende Erfindungen. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag um 18 Uhr erscheint noch heute regelmäßig ein neues Video, welches über Wissenschaftsthemen berichtet. Es werden Themen wie schwarze Löcher, Asteroiden, künstliche Intelligenz, Quantencomputer oder dunkle Materie beleuchtet. Besonders gefragt sind Videos wie „Fünfte Dimension entdeckt?“, „Wurden wir von Aliens entdeckt?“ oder „Ist der Tod tödlich? Oder leben wir weiter?“. Seit etwa einem Jahr gibt es auch einen Podcast, welcher sich in etwa zehnminütigen Themen ebenfalls mit wissenschaftlichen Themen auseinandersetzt. Unter der Reihe ScienceBits werden zudem täglich neue Fakten auf Instagram und TikTok verbreitet.Gemeinsam mit Carolin Hengholt erschien 2013 unter dem Titel „YouTube“ das erste Buch von Krachten, welches 2017 überarbeitet wurde. Die Leser erhalten einen Überblick über die Plattform und erfahren, Tipps und Tricks fürs eigene Videodrehen. 2020 kam schließlich „Per Aufzug in den Weltraum“ auf den Markt, welches sich mit ähnlichen Themen wie die Wissenschaftsvideos beschäftigt. Ein Jahr später folgte die Veröffentlichung von „Tesla oder: Wie Elon Musk die Elektromobilität revolutioniert“. Zusätzlich betreibt Krachten noch die Kanäle „Clixoom nature“, auf welchem Umweltthemen im Fokus stehen, und „Clixoom Social & Media“. Mit 600.000 Abonnenten begeistert aber vor allem der Hauptkanal auch nach etwa 14 Jahren weiterhin zahlreiche Zuschauer.