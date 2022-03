Podstars

Elena Philipp von nachkritik.de und Susanne Burkhardt von Deutschlandfunk sprechen einmal pro Monat über verschiedene Theaterstücke.

Zwei Theater-Redakteurinnen greifen einmal im Monat spannende und wichtige Themen rund um das Theater auf. Vom Theater, seinem Betrieb, von der Kunst und allgemein über die Macher des Theaters wird berichtet. Diese beiden Frauen sind Elena Philipp vom Online-Portal nachtkritik.de und Susanne Burkhardt vom Deutschlandfunk Kultur-Theatermagazin "Rang 1". Frauen haben zu wenig zu sagen in diesem Bereich, so die Meinung der zwei Frauen. Eben aus diesem Grund wurde "Der Theaterpodcast" gegründet.Im Jahre 2018 wurde der Theaterpodcast initiiert. Seither gibt es einmal monatlich vom Online-Portal nachtkritik.de und dem Deutschlandfunk Kultur, Debatten rund um das Thema Theater. "Der Theaterpodcast" hinterfragt und zeigt auf, was in der aktuellen Berichterstattung entweder zu kurz kommt oder worüber Diskussionsbedarf besteht.Theater ist nicht nur Kunst. Auch die Abläufe im Hintergrund und alles darum herum gestaltet sich durchaus wissenswert und interessant. Für die beiden engagierten Podcast-Macherinnen ist es vorrangig Fragen zu beantworten und auch einen Raum für Kontroversen zu schaffen. Für die breite Öffentlichkeit und am Puls der Zeit über alles Wissenswerte zu berichten, meistern die beiden mit Bravour. Während Deutschlandfunk Theatermagazin Rang 1 alles Aktuelle über das Theater berichtet, greift "Der Theaterpodcast" Themen dieser Berichterstattung auf, vertieft diese und hinterfragt sie. Ein großartiges Konzept.Theater in der Zeit der Pandemie, Theater im Aufbruch und die Anpassung an die Digitalisierung werden thematisiert. Was das Theater-Geschehen mit der Politik zu tun hat, ist ebenfalls ein Thema, welches beleuchtet und diskutiert wird. Spannende Themen wie das Theater in anderen Ländern werden ebenfalls behandelt. Grenzbereiche der Kunst, das Ballett oder die Oper und auch Musicals bieten Abwechslung und jedes Mal etwas Neues.Elena Philipp schreibt seit 2006 für Zeitungen und Fachmedien über Tanz und Theater. Als Jurorin bei diversen Preisvergaben wie etwa der Brüder-Grimm-Preis sammelte sie zahlreiche Eindrücke. Ab 2017 ist sie Nachtkritik-Redakteurin und mit Susanne Burkhardt ab 2018 im Theaterpodcast. Susanne Burkhardt studierte unter anderem Theaterwissenschaften in London und Berlin. Sie ist auch Diplom-Medienberaterin und war Hörspiel-Regieassistentin beim Sender Freies Berlin. Seit 2001 ist sie Redakteurin, Moderatorin und Autorin beim DeutschlandRadio und ab 2018 im Theaterpodcast mit Elena Philipp.Den Theaterpodcast kann man einmal im Monat in der DIf Audiothek, auf Spotify und auch auf iTunes unter deutschlandfunkkultur.de/der-theaterpodcast verfolgen. Des Weiteren gibt es Auszüge davon jeden dritten Samstag eines Monats im Theatermagazin Rang 1 zu hören. Der Theaterpodcast ist eine Sendung zum Anhören, nachdenken und diskutieren für alle Theaterbegeisterten, die sich auch um das geschehen rund um das Theater interessieren.